Cardi B INSULTA Y AGREDE a una reportera ¡en plena calle! (VIDEO)

Cardi B volvió a caer dentro del ojo del huracán, pues la rapera se negó a concederle una entrevista a una reportera del programa de televisión ‘El Gordo y la Flaca’, y su molestia fue tal, que por poco se le fue a los golpes a la periodista del programa de espectáculos.

La cantante le dijo a la reportera que no la tomara así, pues no tenía nada de maquillaje y no quería salir en televisión tan desarreglada.

Bardi B se dio vuelta y entró a un establecimiento, pero la reportera aprovechó que el papá de la artista se encontraba ahí y se dispuso a entrevistarlo, lo que hizo que la cantante enfureciera.

Cardi B INSULTA Y AGREDE a una reportera ¡en plena calle! (VIDEO)

Cardi B le gritó a la reportera:

“No pongas a mi padre en televisión porque mi papá no anda por ahí con seguridad. Tú no sabes que gente puede hacerle daño a mi papá ¡no vengas a mí con cámaras sin yo saberlo! Esto es irrespetuoso, estoy con mi hija ¡Eso es muy grosero! No hagan esa mi***a”.

Pero ahí no terminó, pues a través de sus redes sociales, la ganadora del Grammy le mandó un contundente mensaje.

“La manera en la que tú trabajas, tú chica, no eres profesional. Cuando estoy con mi hija, es una historia completamente diferente, cuando estoy con mi padre, cuando estoy con mi madre, cuando estoy con mi primo, es una historia diferente. Pe**a soy una madre”, dijo la rapera entre gritos.