Cardi B CANCELA trámite de DIVORCIO con Offset

Cardi B solicitó el divorcio el mes pasado y pidió la "custodia física primaria" de la hija de dos años de la pareja y te tenemos los detalles en La Verdad Noticias.

En ese momento, llamó a la relación "irremediablemente rota".

Pero a la joven rapera de 28 años, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, el caso fue desestimado "sin prejuicios" el lunes, lo que significa que tiene derecho a volver a presentar el divorcio en una fecha posterior.

La pareja reavivó públicamente su romance durante las celebraciones del 28 cumpleaños de Cardi B en Las Vegas y Atlanta el mes pasado.

Más tarde le dijo a los fans: "Estoy empezando a extrañarlo. Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es muy difícil no hablar con tu mejor amigo".

Cardi B seguirá su matrimonio con Offset

Un juez aún tendrá que aprobar el despido, pero Offset, el nombre artístico del rapero de Migos, Kiari Cephus, reconoció en un comunicado a Billboard que la pareja se había reconciliado.

"Puedo confirmar que el divorcio presentado por Cardi B ha sido desestimado", dijo su abogada Onyema Anene Farrey.

"Mi firma y yo siempre hemos sido defensores de ayudar a los padres a proteger lo que es más importante para ellos: sus familias y sus hijos. Eso no fue diferente aquí.

"Permanecemos en la esquina de Offset y en apoyo de él y su futuro. Él agradece a sus fans por su continuo amor y apoyo".

Cardi B, cuyos éxitos incluyen I Like It Like That y WAP, no comentó sobre el final del caso de divorcio. En cambio, recurrió a Instagram para alentar a sus seguidores a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Offset y Cardi B: Cronología de su relación

Cardi B y Offset se casaron en una ceremonia privada en 2017 y no revelaron públicamente la noticia de sus nupcias hasta aproximadamente un año después.

Ella anunció que se habían separado en diciembre de 2018, en medio de rumores sobre su trampa.

Después de disculparse en Instagram por ser un "marido egoísta y desordenado", Offset pidió perdón en el escenario frente a una multitud en su concierto de Rolling Loud, donde sacó un cartel hecho de rosas que decía: "Llévame de vuelta Cardi ".

La demostración pública de afecto y aparente remordimiento fue mal recibida por los fanáticos de Cardi B en línea, y algunos llamaron la medida "tóxica".

Sin embargo, instó a la gente a no criticarlo por intentarlo. "No estoy diciendo que voy a volver con él, simplemente no me gusta esa cosa de criticar en línea", escribió en las redes sociales en ese momento, antes de que la pareja volviera a estar juntos.

En una entrevista con Cosmopolitan a principios de ese mismo año, la provocativa intérprete del Bronx, ganadora de un Grammy, dijo que quería trabajar en la relación, y señaló que lo que hizo "no estuvo bien", pero que "no soy un ángel".

Ella celebró su segundo aniversario de bodas con una publicación en Instagram el año pasado junto con una foto de los dos juntos. "Seguimos aprendiendo y creciendo. De eso se trata el matrimonio", decía la leyenda.

Pero el 15 de septiembre de 2020, solicitó el divorcio en Georgia, donde vive la pareja, y dijo que la relación estaba "irremediablemente rota".

"No es por hacer trampa", dijo en las redes sociales. "Me cansé de ... discutir".

Pero la relación parecía haberse descongelado un mes después, cuando se fotografió a la pareja acurrucándose en las celebraciones del cumpleaños de Cardi.

En un Instagram en vivo posterior, dijo a los fans que estaba "loca" y que la relación era turbulenta, pero agregó que él era su "mejor amigo".