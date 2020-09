¿Cara Delevingne y Halsey están saliendo en secreto? Así es el nuevo romance

Cara Delevingne y Halsey parecen haber iniciado un nuevo romance secreto en medio del encierro en Los Ángeles, pocos meses después de que sus ex-parejas, G-Eazy y Ashley Benson, comenzaran su propia relación.

En abril de este año, Cara Delevingne, la modelo británica de 28 años, se separó de su novia estadounidense de 30 años y su prometida, Ashley Benson, después de dos años de relación.

La estrella de Pretty Little Liars, Ashley Benson, se embarcó en un romance con el cantante de rap, G-Eazy, también conocido como Gerald Earl Gillum de 31 años, quien salió con Halsey de 25 años de forma intermitente entre 2017 y septiembre de 2018.

Tras ruptura con sus parejas, Cara Delevingne y Halsey podrían comenzar su propio romance

Y ahora parece que Cara Delevingne y Halsey, cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, han encontrado consuelo la una en la otra después de que sus ex se enamoraran.

¿Hay romance entre Halsey y Cara Delevingne?

Una fuente cercana a Cara Delevingne le dijo a The Sun: “Cara se ha estado juntando con Halsey en las últimas semanas y se han estado riendo juntas.

“Todo es muy informal y un poco divertido. Ninguna de los dos está interesada en estar atada pero no les agrada ver a otras personas", reveló la fuente.

Halsey no ha confirmado su romance con Cara Delevingne a meses de su ruptura con Ashley Benson

La fuente también insinuó que el encierro ha sido una bendición para la pareja, que viven en Los Ángeles.

"Por lo general, están muy ocupadas y volando alrededor del mundo, pero como han estado atrapados en Los Ángeles en los últimos meses, les ha dado la oportunidad de verse más".

Mientras tanto, el hecho de que sus ex hayan encontrado el amor juntos parece ser un punto de diversión en lugar de un punto de discordia para las mujeres.

"En realidad, es divertido para ellos que sus exparejas estén juntos ahora y no haya resentimientos".

Tras separación con Cara Delevingne, Ashley Benson comenzó romance con ex- pareja de Halsey, G- Eazy

Si bien Cara Delevingne y Halsey podrían estar felices de ver a sus ex acercarse, parece que G-Eazy está feliz de explotar su relación fallida a través de su arte.

El cantante aparentemente lanzó algunas insinuaciones sobre Halsey cuando lanzó una nueva canción en junio, luego de la revelación de que había comenzado a salir con Ashley Benson.

El rapero cantó sobre un "puto loco" que "saldría en la televisión" y "seguiría Ellen conmigo", también rapeó: "Arrastraste mi nombre, no digo una mierda, pero deja que alguien diga 'G-Eazy', te vuelves loco" en una canción titulada Had Enough.

Te puede interesar: Cara Delevingne se declara pansexual después de terminar con Ashley Benson

¿Crees que Cara Delevingne y Halsey hacen una buena pareja? Dinos que piensas en los comentarios.