Cara Delevingne y Ashley Benson ¡DESNUDAS EN LA BAÑERA! (¡Foto XXX!)

Cara Delevingne publicó un mensaje de felicitación muy caliente para su actual pareja Ashley Benson, eliminando por completo las teorías sobre la separación entre estas dos sexys famosas. Esta sensual imagen rápidamente se hizo viral entre los fans de ambas generando una gran polémica por la alta sensualidad generada.

La felicitación en realidad estuvo conformada por una serie de fotografías en la que la supermodelo le expresa a Ashley su amor incondicional, y lo feliz que está por ella por convertirse en una gran mujer, de ahora 30 años.

Recordemos que hace unos días, esta pareja de hermosas chicas estuvo envuelta en un chisme originado por la publicación de Delevingne en Twitter sobre su supuesta separación con la actriz estadounidense, protagonista de la famosa serie “Pretty Little Liars”; Rumor que fue detenido después de que se comprobara que esta publicación fue a causa de un nada gracioso hacker.

Si por alguna razón existía aún la duda de la separación entre Cara y Ashley, con la reciente publicación de Delevingne realizada en su cuenta de Instagram estamos seguros que se esfumó. Pues la supermodelo se aseguró de acabar con toda duda y de celebrar el cumpleaños número 30 de su querida novia.

Junto a la serie de imágenes Cara compartió el siguiente mensaje:

“Feliz cumpleaños Ashley. Hay mucho que podría decir, pero lo que más me gusta y aplaudo de nosotras es que no necesito hacerlo, porque tu lo sabes y eso es todo lo que me importa. Eres tu y yo mi favorito. Mi lugar seguro”.