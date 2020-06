Cara Delevingne se declara pansexual después de terminar con Ashley Benson/Foto: Grazia México

Cara Delevingne se ha abierto sobre la identificación como pansexual. La joven de 27 años habló la revista Variety sobre sentirse atraída por todos los géneros, en medio de su separación de la estrella de Pretty Little Liars, Ashley Benson.

"Siempre permaneceré, creo, pansexual", dijo la modelo en la portada del 3 de junio. “Sin embargo, uno se define a sí mismo, ya sea 'ellos' o 'él' o 'ella', me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona", expresó la modelo.

Además de ser modelo, Delevingne es una actriz de cintas como "Ciudades de papel" y "Escuadrón Suicida", pero su activismo para la comunidad LGBT+ le ha dado mayor popularidad/Foto: Hollywood Life

La entrevista llega al comienzo del Mes del Orgullo, cuando Cara reveló que su viaje hacia la autoaceptación implicó deshacerse de las etiquetas. "La cosa está conmigo, cambió mucho", dijo el talento británico con múltiples guiones.

“Me siento diferente todo el tiempo. Algunos días, me siento más femenina. Algunos días, me siento más como un hombre". La estrella de Carnival Row luego detalló un encuentro que tuvo con el productor en desgracia Harvey Weinstein en los primeros días de su carrera.

Cara Delevingne y su activismo

"Harvey fue una de las personas que me dijo que no podía estar con una mujer y también ser actriz", dijo, recordando una noche en que la llamó de la nada. "Tenía que tener barba". En una publicación de Instagram de 2017, la ex de Ashley Benson compartió una historia sobre un encuentro posterior con el ex magnate del cine, que ahora cumple una condena de 23 años de prisión por violación y agresión sexual.

Weinstein fue acusado por decenas de mujeres de abuso y violación sexual, entre ellas Cara; aunque tuvo un juicio que duró varios meses, finalmente se le encontró culpable de unos cuantos cargos/Foto: Excélsior

Según ella, Harvey la invitó a su habitación de hotel e intentó besarla, a lo que ella se resistió, antes de que él le ofreciera un papel en el drama Tulip Fever.

Delevingne, una activista LGBTQ +, también lanzó una colección con PUMA en celebración del Mes del Orgullo. No solo ayudó a diseñar la nueva línea de ropa, sino que también se ve fabulosa mientras protagoniza la campaña.

La colección, llamada "From PUMA with Love", celebra a la comunidad LGBTQ + y Cara se entusiasmó totalmente con la colección. “[Fue] diseñado y creado con mucho amor. Tenía muchas ganas de usarlo en las celebraciones del Orgullo de este año a las que planeaba asistir, pero, dadas las circunstancias, no puedo esperar para usarlo y celebrar el mes del Orgullo desde mi casa a través de Zoom y FaceTime ”, dijo.

Y agregó: "A través de mi fundación, estoy ansioso por hacer donaciones a organizaciones LGBTQ + en todo el mundo que están haciendo una gran diferencia todos los días".