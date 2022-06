Cara Delevingne habla sobre su beso con Selena Gomez en una famosa serie.

Cara Delevingne y Selena Gomez se besan en la temporada 2 de la serie "Only Murders in the Building" y la modelo menciona que su beso fue "divertido". "Fue simplemente histérico", le dijo la joven de 29 años a E! Noticias del beso del martes. “Es solo una de esas cosas, especialmente cuando conoces a alguien tan bien, es la comodidad y te diviertes con eso”.

Delevingne preguntó: "¿A alguien en el mundo no le gustaría besar a Selena?". La nativa de Inglaterra interpreta a Alice en el programa de Hulu, una dueña de una galería de arte que tiene un romance con el personaje de Gómez, Mabel Mora.

La Verdad Noticias informa que las actrices son amigas de la vida real, e incluso tienen tatuajes a juego, pero Delevingne señaló que "nunca se ven" debido a sus agendas "ocupadas".

Cara Delevingne habla sobre trabajar con Selena Gómez

“Así que poder pasar tanto tiempo con ella y también poder trabajar con ella [fue genial]”, dijo efusivamente la estrella de “Paper Towns”. “Ella es brillante, como una de mis actrices favoritas con las que he trabajado”.

Los usuarios de las redes sociales han tenido reacciones mixtas al romance en pantalla de los amigos desde que se emitió la escena del beso. Mientras que muchos señalaron que la ex estrella de Disney Channel, también de 29 años, parecía “incómoda”, otros explicaron que la famosa Selena Gomez buscaba la tensión incómoda.

“No sé por qué hacen parecer que ella no estaba haciendo bien su trabajo”, tuiteó un fanático. "Todos saben que su personaje [sic] siempre se ha sentido incómodo con la gente". Otro publicó una captura de pantalla de una entrevista reciente en la que se le preguntó a Gomez sobre la sexualidad de su personaje.

Selena Gomez habla sobre su personaje en la serie

La cantante de “Love You Like a Love Song” llamó a Mabel “reprimida” y explicó: “No porque tenga vergüenza ni nada, sino por su trauma. Tiene grandes dificultades para tener intimidad con hombres, mujeres, etc. Está realmente decidida a evitar que esas cosas la definan”.

La joven intérprete agregó que "realmente disfrutó explorando esos matices relacionados con su salud mental" mientras interpretaba a Mabel.

Selena Gomez se burló de su vida amorosa mientras presentaba “Saturday Night Live” el mes pasado. Gómez, que anteriormente salió con Justin Bieber y The Weeknd, dijo en su monólogo de mayo que "tomaría a cualquiera".

