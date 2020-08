Cara Delevingne celebra su cumpleaños con tatuajes de pareja con Kaia Gerber

Cara Delevingne cumplió 28 años este miércoles y su amiga y compañera supermodelo Kaia Gerber le deseó un feliz día en Instagram, revelando que tienen tatuajes a juego en sus pies.

"Feliz cumpleaños a mi compañera @caradelevingne", escribió Gerber, de 18 años, al compartir una fotografía juntas.

Al compartir la serie de fotos la actriz de Carnival Row, Gerber escribió algunos tributos como: "la única persona que usa mi cara en una sudadera" y "el mejor compañero de protesta".

En las fotos se incluyó una instantánea de los pies de las modelos, en el cual se observa un tatuaje de la palabra "compañera de pareja" a lo largo del arco del pie de cada una.

Cara Delevingne y Kaia Gerber tiene tatuajes iguales

Cara Delevingne y Gerber se pusieron recientemente un suéter de cable de gran tamaño para celebrar el octavo álbum de estudio de Taylor Swift, Folklore.

"@taylorswift amamos a nuestro CARDIGAN", escribió Gerber junto a una selfie en el espejo de los amigos, en referencia al primer sencillo del álbum.

Artistas felicitan a Cara Delevingne

Gerber no fue la única estrella en desearle un feliz cumpleaños a Delevingne.

Margaret Qualley compartió una serie de fotos tontas de la actriz de Suicide Squad para marcar el hito.

"Querido @caradelevingne, hombre, demasiado para decir. Qué suerte increíble de tenerte como amigo. ¡Te amo, feliz cumpleaños!" La actriz de Once Upon A Time ... in Hollywood escribió en una publicación de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram @caradonfilm Una publicación compartida por Cara Delevingne (@caradelevingne) el 24 de Jul de 2020 a las 11:17 PDT

Delevingne se separó de su novia Ashley Benson a principios de abril, según confirmaron fuentes a People en mayo.

"Cara y Ashley siempre tuvieron sus altibajos antes, pero ahora se acabó", dijo la fuente a dicho medio en ese momento.

Te puede interesar: Cara Delevingne celebra su primer cumpleaños como mujer casada

Una fuente agregó en ese momento que Delevingne había estado pasando tiempo con amigos mientras se distanciaba socialmente en medio de la pandemia de coronavirus, incluidos Gerber, Margaret y la hermana de la actriz, Rainey Qualley.