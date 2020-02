Cara Delevingne arremete en contra de Justin Bieber y lo llama HIPÓCRITA

Cara Delevingne, reconocida actriz, modelo y escritora de origen británico, ha causado gran revuelo en las redes sociales tras reaccionar de manera negativa ante las declaraciones que el cantante Justin Bieber ha realizado sobre ella en “The Late Late Show with James Corden”, famoso programa estadounidense.

Justin Bieber fue invitado por el presentador James Corden a que se presentará en una emisión del show para promocionar “Changes”, el quinto álbum musical de su carrera y con el que estaría regresando a los escenarios tras haberse tomado un pequeño descanso de cinco años.

La polémica que protagonizan Cara Delevingne y Justin Bieber comienza cuando el presentador invita al cantante canadiense a participar en “Spill Your Guts or Fill Your Guts”, popular juego del programa donde se tienen que responder una serie de preguntas muy controversiales o comer y beber cosas muy repugnantes.

Cara Delevingne enfurece con las declaraciones de Justin Bieber y lo insulta en Instagram

El juego siguió su curso con normalidad hasta que James Corden le pidió a Justin Bieber que clasificará a las amigas de su esposa Hailey Baldwin y el cantante posicionó en primer lugar a Kendall Jenner, en segundo puesto a Gigi Hadid y por último mencionó a Cara Delevingne.

Si Justin Bieber se hubiera negado a responder tendría que comer un p*ne de toro como castigo pero esto no fue necesario pues el cantante habló sobre las amistades de su esposa sin problema alguno pero sus declaraciones provocaron que Cara Delevingne reaccione muy enojada en su cuenta oficial de Instagram.



Aunque Justin Bieber aseguró que no tiene nada en contra de ellas 3 parecer ser que Cara Delevingne no lo tomo de buena manera pues la modelo compartió una serie de fotografías donde aparece junto al cantante y acompañó dicha publicación con un texto muy controversial.

“Si no tienes nada en mi contra, ¿Por qué no me desbloqueas? Te amo Hailey Bieber. El tuvo que comerse ese pen* de toro.”, escribió Cara Delevingne en Instagram.

Debes de saber que esta no es la primera vez que Cara Delevingne y Justin Bieber tienen un enfrentamiento pues el año pasado la modelo defendió a Taylor Swift de las acusaciones donde el cantante la acusaba de inducir a sus fans a hacerle bullying a su manager Scooter Braun pero al final el intérprete de “Yummy” terminó bloqueándola de todas sus redes sociales.

