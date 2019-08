Cara Delevingne SIN GÉNERO y “boca abajo” posa sin ropa ¡Súper Hot! (FOTOS)

Cara Delevingne SIN GÉNERO y “boca abajo” posa sin ropa ¡Súper Hot!

Cara Delevingne quien es una famosa actriz y modelo británica, haimpactado al mundo con unas imágenes en donde posa totalmente sin ropa para una revista.

Se trata de un homenaje a la modelo Kate Moss en el número de septiembre de la revista Marie Claire, en donde ha posado totalmente desnuda y en donde habla de cómo su trabajo se convirtió en un refugio ante los problemas mentales que sufría, entre otros detalles personales.

En la imagen se ve a Cara posando desnuda sobre un sofá color verde, en clara alusión a Kate Moss y su icónico anuncio de 1994 para la fragancia Obsession, de Calvin Klein de aquellos tiempos.

Delevingne en la entrevista resalta la importancia que el modelaje ha tenido en su vida a lo largo de sus 27 años de edad y luego de que haya firmado con la agencia Storm Model Management cuando iba en la preparatoria.

Hay que recordar que Cara, ha modelado para firmas como Burberry, Fendi, Chanel y Moschino, entre varias más, por ello ahora comenta que: "El trabajo fue un escape para mí. No me gusta usarlo más de esa manera. Quiero usarlo como plataforma, donde no sólo estoy huyendo de mis problemas".

En la publicación también habla de su relación con el diseñador Karl Lagerfeld, fallecido el pasado febrero y con quien mantuvo una muy cercana relación: "el mejor amigo, padre, abuelo, hada madrina, como Peter Pan".

Cara Delevingne

SU ROMANCE

No podía pasarse por alto hablar de su relación con Ashley Benson, la actriz de Pretty Little Liars y el sorpresivo tatuaje donde se puede ver que Cara tiene un tatuaje de una "A", en honor su novia: "Fue realmente algo muy auténtico y natural".

En agosto se dio conocer que Cara y Ashley se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas, en la que sólo habrían estado presentes amigos muy cercanos, como Sophie Turner y Joe Jonas, así como Charlize Theron.

Ambas celebridades hasta el momento no han confirmado que sean esposas, pero lo que sí ocurrió el pasado mayo fue que Delevingne respondió a los mensajes negativos que recibió en Instagram por su relación con la actriz.

