Captan polémicos mensajes desde el perfil oficial de Daniela Luján contra Belinda

Daniela Luján generó gran controversia en redes sociales, luego de qué fanáticos descubrieran que arremetió fuertemente contra Belinda, por medio de una cuenta verificada de Twitter, lanzando fuertes insultos y recordándole su pasado con Christian Nodal, ante ello la actriz responde y revela que es lo que en realidad sucedió.

Recordemos que Daniel Luján y Belinda hace varios años, cuando eran unas niñas, se vieron involucradas en una controversia, que a lo largo de los años ha generado especulaciones de una enemistad.

Ante ello, los mensajes enviados desde un perfil aparentemente “oficial” de Daniela Luján, desataron gran polémica y acapararon los chismes de la farándula.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Daniela Luján pidió ayuda en sus redes sociales, denunciando que alguien compro la verificación de una cuenta de Twitter, desde la cual estaban haciéndose pasar por ella, quién en realidad no tiene verificado su perfil.

Tras eso, fanáticos comenzaron a viralizar algunos mensajes que la cuenta oficial habría escrito contra Belinda, en donde se lee:

“Yo podré no imponer moda, pero mínimo no me tengo que tirar agropecuarios para que me arreglen los dientes”.