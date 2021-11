Captan bailando a Olivia Wilde en concierto de Harry Styles, junto a sus hijos

Con sus hijos, la suegra y bailando, así fue vista Olivia Wilde en concierto de Harry Styles. Y es que la actriz y cineasta llevó a sus dos hijos, Otis y Daisy, al concierto realizado en San Diego.

Los fanáticos pudieron captar, lo que consideraron un bello momento y es que se pudo ver a Olivia Wilde y sus hijos bailando mientras que Harry Styles daba su concierto.

Recordemos que el cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos ya que recientemente Harry Styles lanzó su línea de productos de belleza con los que sigue rompiendo esquemas, así como su debut en Marvel, con su cameo en Eternals.

Olivia Wilde en concierto de Harry Styles

Olivia Wilde en concierto de Harry Styles, ya parecen una gran familia.

La actriz y cineasta llevó a sus dos hijos, Otis y Daisy, al concierto del músico de 27 años en San Diego donde se pudo ver un dulce momento en el escenario, ya que había un video muy lindo del baile de Olivia con sus hijos y con la mamá de Harry, Anne Twist.

Olivia Wilde en concierto de Harry Styles pero fue Otis quien tomó de la mano de la madre del ex miembro de One Direction mientras bailaban “What Makes You Beautiful” antes de saltar. Mientras que también se podía ver a Olivia cortando una alfombra con sus hijos, quienes ya parecen ser grandes fanáticos de la música de Harry.

Anne, que también es madre de la periodista independiente y locutora de podcasts Gemma Styles, participa en los conciertos de su hijo y, a menudo, interactúa con los fanáticos de Harry Styles, quien por primera vez habló de su debut actoral en Marvel Studios.

Olivia Wilde ha mostrado su apoyo a Styles

Olivia ha asistido a numerosos conciertos que Harry ha dado en su “Love On Tour” mostrando así su apoyo a su novio, uno de ellos fue en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas el sábado 4 de septiembre, mientras vestía un traje pantalón blanco de corte profundo para el evento repleto.

La actriz se ha mostrado ser la fan número uno de Harry cuando la fotografiaron adorándolo en el escenario antes de bailar con entusiasmo, cantar y tomar fotos.

La pareja confirmó su relación a principios de 2021 y han sido vistos tomados de la mano en una boda en enero, que fue solo unos meses después de que Wilde terminara su relación con su pareja Jason Sudeikis, quien dijo en una entrevista con GQ que su relación terminó en noviembre de 2020.

Aunque se dice que la relación entre la actriz y el cantante inició en octubre de 2020. Se a como sea es emocionante ver bailando a Olivia Wilde en concierto de Harry Styles, junto a sus hijos y madre.

