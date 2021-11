Captan al supuesto fantasma de Octavio Ocaña penando en el lugar de su muerte

La muerte de Octavio Ocaña no deja de causar polémica, pues desde su fallecimiento hace poco más de una semana, cada día surgen más detalles sobre el misterio que oculta su partida, aunque aparentemente ahora ha llegado a lo sobrenatural, pues se dice que su fantasma ha sido captado en el lugar del accidente.

Desde hace semanas se filtraron videos de la persecución en su vehículo, las despedidas de sus familiares, los supuestos montajes de su ‘muerte’, sin embargo ninguno causó tanto estremecimiento como el video que circula en redes sociales.

Después de que se confirmó que el cuerpo de Octavio Ocaña sería exhumado por irregularidades, parece ser que el actor regresaría antes de lo previsto, ya que fue captado en el lugar de su muerte en un video.

Captan supuesto espíritu de Octavio Ocaña

En redes sociales ha comenzado a circular un video donde un usuario presuntamente captó el espíritu de Octavio Ocaña rondando en la carretera Chamapa-Lechería en Cuautitlán Izcalli, Edomex, que fue el lugar donde chocó y falleció, lo que ha dado escalofríos a cientos de fans del actor.

Cabe mencionar que el video no se ve con exactitud la silueta del actor, sin embargo no es la primera vez que se habla de su fantasma, pues recientemente te informamos en La Verdad Noticias que un psíquico del FBI contactó a su espíritu y le dijo que su muerte fue por asesinato y no un accidente como se dijo en la versión oficial de la fiscalía del Edomex.

Octavio Ocaña todavía no puede descansar

Las imágenes han comenzado a perturbar a los fans del actor

Recientemente se filtraron fotos de Octavio Ocaña en la morgue, suceso que la fiscalía comenzará a investigar, al igual que el caso de los policías detenidos por robo y presuntamente por estar implicados su muerte, la cual no está esclarecida del todo, razón por la cual podría estarse manifestando el espíritu.

Hasta el momento no hay fuentes que confirmen la veracidad del video, pero debido a que la muerte de Octavio Ocaña ha causado mucho revuelo, muchos no descartan que sí se trate del espíritu del fallecido actor, quien debido a la situación no ha podido descansar en paz.

