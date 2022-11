Captan a famosa modelo, vendiendo su ropa en un tianguis de Nuevo León

Captan a modelo de OnlyFans vendiendo en un tiaunguis.

Karely Ruiz se ha convertido en una de las celebridades más virales en México, por lo que todos sus fanáticos están al pendiente de todos sus movimientos y en esta ocasión la modelo fue captada en un mercado de Nuevo León vendiendo su ropa, sin embargo la situación no terminó de la mejor manera.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la famosa modelo de OnlyFans se ha caracterizado por ser muy cercana a sus fanáticos, por lo que en su reciente emprendimiento no dudó en saludar a quienes se le acercaban.

Como era de esperarse el clip donde se observa a Karely Ruiz vendiendo su ropa se hizo viral y ha acaparado los chismes de la farándula, pues aunque muchos aplauden el gesto, otros cibernautas la critican.

Captan a Karely Ruiz vendiendo ropa en un mercado

Karely Ruiz vende su ropa en un mercado de Nuevo León.

Por medio de TikTok un cibernauta compartió un clip donde se observa a la modelo Karely Ruiz, abordo de una camioneta, vendiendo su ropa en el mercado de Escobedo, Nuevo León.

“Raza, no me lo van a creer: llegó Karely al merca a vender su ropita. Definitivamente la mejor ida al merca que he tenido. Está hermosa en persona” escribió la usuaria.

Al parecer Karely Ruiz, quién recientemente celebró su cumpleaños 22, también dio ofertas a quienes le compraban, pues la ropa tenía un precio de 50 pesos, pero había un “tremendo ofertón” de 3 piezas por 100 pesos.

Pese a que los fanáticos de Karely estaban muy emocionados comprando las prendas, fue la propia modelo quién reveló que la situación terminó mal: “Me corrieron del mercado porque no tenía necesidad, ni que estuviera robando” dijo.

¿Quien es Karely Ruiz?

¿Cómo se hizo famosa Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una joven modelo de la plataforma de OnlyFans, donde se ha convertido en una de las mexicanas más exitosas, pues incluso su cuenta ocupa la segunda posición como la más lucrativa.

La modelo se ha logrado ganar el cariño del público gracias a su encantadora personalidad y ante el apoyo que ha ofrecido a diversas causas sociales.

Aunque Karely Ruiz nunca ha revelado a cuánto ascienden sus ingresos en OnlyFans se estima que son 3.2 millones de pesos mensuales.

