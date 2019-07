Captan a Zac Efron “revolcándose” en el piso con una mujer

Zac Efron es, por mucho, uno de los actores más guapos que existen en el planeta tierra, este precioso monumento estadounidense se roba el corazón de todas las mujeres que crecieron con él, viéndolo desde High School Musical cuando interpretaba al simpático y galante Troy Bolton.

El actor es el amor platónico de muchas mujeres, y de algunos hombres también, no solo por su carisma y su talento, sino porque verdaderamente es un caballero de muy buen ver, no importa la ropa que se ponga… importa la ropa que se quite.

Por ello, ver a Zac Efron con cualquier mujer causa celos entre los internautas, como cuando fue la pareja de Zendaya en la película el Gran Showman, donde todos deseábamos ser Zendaya para volar con Zac.

O en su más reciente cinta donde interpreta a Ted Bundy, cuando se le vio junto a Lily Collins, que todas envidiamos a quienes tienen que hacer escenas tan subidas de tono con el actor.

Pues recientemente Zac Efron subió a su cuenta de Instagram un par de fotografías donde se le ve revolcándose en el piso con Alexandra Daddario, pues se encontraban haciendo rutinas de ejercicio en el gimnasio, para un video que posteriormente se subiría a la cuenta de Youtube del actor.

Aunque los comentarios de envidia y celos por parte de las fanáticas no se hicieron esperar, por lo menos agradecieron a Alexandra, por mostrarnos a Zac Efron en diferentes posiciones provocativas que pone mientras hace ejercicio.

Podemos pasar los mejores 8 minutos de nuestra vida viendo a Zac Efron haciendo ejercicio en el video posteado, el cual te dejaremos aquí.

Sin duda, Zac Efron es como el buen vino, el tiempo le hace justicia, por lo que a sus 31 años sigue ofreciéndonos una de las mejores vistas.