Captan a Scott Disick fuera de la oficina de Kris Jenner ¡Quiere revivir KUWTK!

Scott Disick fue visto al salir de la oficina de Kris Jenner la tarde de este martes, con lo que alimentó los reportes de que tanto él como Khloé Kadashian quieren seguir ganando dinero con Keeping Up With The Kardashians.

Apenas días después de que Kim anunció el final del reality show que lanzó a la fama a las cinco hermanas Kardashian, Disick fue fotografiado mientras salía de una supuesta reunión con la matriarca vistiendo una camisa multicolor y jeans azul claro.

Imagen: Daily Mail

La noticia surge justo después de que el portal Page Six informó que tanto Disick como Khloé Kardashian se expresaron en contra de que KUWTK saliera del aire ya que ambos querían seguir obteniendo “dinero fácil” del show.

KUWTK crea división en la familia

De acuerdo con fuentes de Page Six, la familia se encuentra “dividida” en dos bandos sobre si deberían o no continuar con el programa, que terminará en 2021 luego de estar casi 20 años al aire.

Kim Kardashian, Kanye West, Kendall Jenner y Kylie Jenner estaban a favor de terminar el programa, después de que supuestamente se dieron cuenta de que no era la mejor 'estrategia para hacer dinero'.

Scott Disick tipped for I'm A Celebrity after Keeping Up With The Kardashians axe : https://t.co/aPkqfAiBrG — Mirror TV (@MirrorTV) September 10, 2020

Las fuentes agregaron que tanto Khloe como Disick vieron el programa como un 'día de pago fácil y confiable', aunque no hay indicios de dónde se sentían el ex de Disick, Kourtney, o su hermano Rob, acerca de continuar el programa.

"Algunos de ellos necesitaban el dinero más que otros", agregó una fuente, aunque tanto el hombre de 37 años como Khloe han rumoreado un patrimonio neto de 40 millones de dólares, por lo que ninguno de ellos sufre exactamente el dinero.

Disick incluso llegó a tener su propio show en E!, llamado Flip It Like Disick, que no ha renovado para una segunda temporada

Aún así, incluso los miembros de la familia que estaban a favor de terminar el programa probablemente hubieran continuado, si no hubiera habido una pandemia de COVID-19.

"Si no hubiera sido por la pandemia, podría haber continuado", dijo la fuente. "Pero los tiempos están cambiando, los presupuestos son más bajos y la gente quiere seguir adelante."

Lee también:Caitlyn Jenner quiere que Kourtney Kardashian y Scott Disick RETOMEN su romance

Scott Disick comenzó a aparecer en Keeping Up With The Kardashians desde la primera temporada, cuando todavía salía con Kourtney Kardashian, con quien después tuvo tres hijos, y desde entonces se quedó fijo en el show.