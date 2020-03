Captan a Pati Chapoy humillando a Ingrid Coronado tras su regreso a TV Azteca

El regreso de Ingrid Coronado a la televisión, causó revuelo en las redes sociales, pues algunos fans han mencionado que Pati Chapoy, la titular del programa "Ventaneando" de TV Azteca, humilló a la la conductora durante su visita al foro.

La conductora regresó a TV Azteca muy emocionada y feliz de dar a conocer sus nuevos planes profesionales, pero al parecer los usuarios se percataron de que Pati Chapoy estaba incómoda ante la presencia de Ingrid Coronado.

La emisión transcurría de una forma muy normal, pero los usuarios no dudaron en comentar que la titular de "Ventaneando" le hizo el feo a la ex de Fernando del Solar, pues como recordamos ella estuvo en Televisa hace algunos meses.

Te puede interesar: Ingrid Coronado ¿ruega por regresar a la televisión?

Los internautas mencionaron que Pati Chapoy humilló a Ingrid Coronado en varias ocasiones durante la entrevista, pues al parecer algunos usuarios han comentado que quizás la titular del programa de TV Azteca siente celos por la famosa, quien a sus 45 años de edad luce más guapa que nunca.

Ingrid Coronado fue humillada por Pati Chapoy

La conductora llegó al foro del programa de TV Azteca luciendo muy hermosa con un coqueto vestido en color rojo y un radical cambio de look, que acentuó a la perfección la mirada de la famosa, aunque al parecer su buen gusto por vestir no le causó gracia a Pati Chapoy.

Pati Chapoy humilla a Ingrid Coronado Foto: YouTube

Pati Chapoy estuvo viendo el look de Ingrid Coronado, mientras la famosa estaba dando a conocer algunas situaciones de su vida del pasado a los demás conductores, pero a la titular del programa de TV Azteca no le pareció importarle, pues estaba observando detalladamente a la ex de Fernando del Solar.

Foto: YouTube.