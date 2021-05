Captan a J Balvin orinando en una calle de Estados Unidos

La polémica se ha desatado durante las últimas horas en redes sociales, luego de circular un video en el que aparece J Balvin orinando en una de las calles de Estados Unidos. Hecho que generó grandes críticas entre los usuarios.

Uno de los miembros del equipo de trabajo captó al cantante colombiano orinando en plena vía pública, como era de esperarse, las imágenes rápidamente se volvieron virales luego de que las compartiera en sus historias de Instagram.

"Déjeme orinar tranquilo. Póngalo en Instagram. Un litro de agua, agua", se escucha decir al cantante luego de que se diera cuenta que lo estaban grabando. Video viral que traemos pra ti en La Verdad Noticias.

J Balvin lo hizo dos veces

En una segunda historia de Instagram, el también compositor vuelve a aparecer orinando en otra calle por donde incluso se observa a unos niños pasar, sin embargo, alguien que acompañaba al cantante lo estaba cubriendo.

El video generó dos posturas; por un lado, los seguidores del famoso lo defendieron, señalando que esto es algo normal y que grabarlo fue una violación a su privacidad. "Nada se les escapa, o sea, todo a publicarlo. ¡Definitivamente la privacidad se ha perdido!",

"Déjenlo tranquilo, por Dios. No es el único, todos lo hacen", "No lo culpo; cuando uno está en un sitio que no hay para hacerlo, lo hace donde quiera. ¿Por no hacerlo va a esperar que le dé un dolor?", fueron algunos comentarios.

Los usuarios criticaron a J Balvin

El cantante colombiano fue duramente criticado.

Mientras que otra parte importante de usuarios criticó la acción del cantante, así como su falta de higiene y de respeto por la sociedad: "Y no se lavó las manos", "¡Qué vulgar!" y "¡Qué poca educación!".

Aunque no se sabe con exactitud dónde fue grabado el video de J Balvin orinando, se ha revelado que fue grabado mientras trabajaba en las calles de Nueva York, Estados Unidos, lugar donde recientemente promocionó su nuevo sencillo “Bailando”.

