Captan a Gabriel Soto feliz junto a otra mujer que no es Irina Baeva

Gabriel Soto e Irina Baeva siguen en el ojo del huracán debido a que han enfrentado muchos rumores sobre una supuesta infidelidad y hasta una posible ruptura entre ellos, todo porque han pospuesto su boda en dos ocasiones.

Y aunque ambos han salido a aclarar que actualmente se encuentran mejor que nunca, la verdad es que hay muchos fans que están dudando de ello.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, incluso un productor de tv ha puesto en duda la relación entre los famosos, por lo que ahora un vídeo está dando de qué hablar entre los fans de la pareja.

Gabriel Soto es captado con otra mujer.

Desde hace mucho tiempo la pareja ha dejado de aparecer en las redes sociales del otro por lo que el rumor sobre la separación sigue latente, sin embargo esto no se ha confirmado.

Aunque ahora mismo Irina Baeva ha viajado a Qatar para ser parte del equipo de Televisa que estará en el mundial de fútbol y el actor se encuentra filmando un nuevo proyecto, por lo que no se encuentran juntos.

Sin embargo el programa de noticias del espectáculo, Chisme No Like ha mostrado un vídeo en el que se ve a Gabriel Soto muy sonriente bailando con una mujer con un tatuaje en la pierna, por lo que se especula que podría ser una de sus compañeras de Mi Camino es amarte.

¿Por que cancelaron su boda Gabriel Soto e Irina Baeva?

Gabriel Soto e irina Baeva han pospuesto dos veces su boda

El galán de 47 años ha dicho en muchas ocasiones que la boda no se ha podido realizar debido a que los padres y la familia de su prometida no pueden viajar debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, motivo por lo que, en lo que resta del año no podrían presentarse y la famosa actriz no quiere casarse sin la presencia de sus familiares.

Es pore eso que el famoso decidió tomar el proyecto de Los Caminos del Amor, cuyas grabaciones y promoción están pactadas a terminar hasta principios de 2023.

