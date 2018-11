Captan a Colate con su ex mujer “Paulina rubio”

Captan a Colate con su ex “Paulina rubio”

Si bien hubo una época en la que sus enfrentamientos en los juzgados se sucedían debido a la custodia de su hijo, parece que en los últimos tiempos las aguas han vuelto a la calma y el antiguo matrimonio puede presumir de mantener cierta amistad.

Como ya es costumbre cada año, las celebraciones de Halloween no se hicieron esperar por parte de las celebridades nacionales e internacionales, pues muchos se dieron a la tarea de desarrollar el mejor disfraz para lucirlo en las diferentes fiestas a las que acudieron. En esta ocasión, fue Colate el que llamo la atención de todos al ser captado con su ex mujer “Paulina Rubio”, Sin embargo todo se trató de un divertido y cómico disfraz que simulaba ser la “Chica Dorada”.

Ana Patricia caracterizada de Paulina Rubio y el empresario Colate

Eso explicaría que el empresario español se haya animado incluso a celebrar Halloween con una doble de su ex mujer. En realidad quien se escondía tras el disfraz de Paulina era la presentadora del programa 'Despierta América' Ana Patricia, uno de los rostros más populares de la cadena 'Univisión' con la que colabora habitualmente Colate. Una vez completado el proceso de caracterización, el parecido entre ambas era impresionante y el ex marido de la estrella de la música no dudó en fotografiarse con ella para sus respectivas redes sociales e incluso grabar un divertido vídeo en el que se atrevió a cantar: "Vuelve, vuelve conmigo".

Aunque se trataba claramente de una broma, la posibilidad de que bromeara con una reconciliación era impensable hace tan solo unos años, cuando ambos no toleraban verse más que con un juez de por medio, lo que vendría a confirmar lo que Colate ya adelantaba este verano en una entrevista: que ya habían conseguido "ponerse de acuerdo con el niño", Andrea Nicolás.

Mientras tanto la verdadera Chica Dorada se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en España, donde hoy mismo -1 de noviembre- debía comenzar las grabaciones de su nuevo gran proyecto televisivo: su participación en el concurso de talentos 'La Voz', en la que ejercerá de coach para encontrar una "voz única", como ya ha adelantado ella misma.

La relación más cordial que la artista mantendría ahora con su exmarido llega en un momento en que se le plantean nuevos problemas en otro frente con su última pareja, Gerard Bazúa, quien amenazó incluso con demandarle si seguía impidiéndole ver a su propio hijo en común, Eros. Sin embargo, hace unos días padre e hijos fueron fotografiados juntos saliendo de casa de la artista, lo que vendría a demostrar que han conseguido llegar a algún tipo de entendimiento.

Todo indica que tanto el empresario como la “Chica Dorada”, han aprendido a mantener una buena relación aun separados.