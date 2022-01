Captan a Belinda en la playa, en brazos de un hombre que no es Christian Nodal

Belinda nuevamente es tendencia en redes sociales luego de que se viralizó una fotografía de ella en brazos de un cotizado actor de Hollywood, mientras estaban en la playa, situación que rápidamente tomó notoriedad en todo internet, pues se trata de un sujeto que no es Christian Nodal, el hombre con el que se casará próximamente.

Aunque la polémica fotografía es parte de la escena de una película, ha sorprendido a muchas personas, ya que los rumores de su separación del intérprete de ‘Adiós amor’, son cada vez más fuertes.

Pese a que Christian reveló por qué no se ha casado con Beli, mucha gente parece no creer su versión y aseguran que la pareja en realidad no está junta y que se trata de un romance por publicidad.

Belinda apareció en brazos de Dwayne Johnson ‘La roca’

La cantante se hizo viral por la foto sensual

En la imagen aparece La Roca cargando a Belinda y todo fue para la escena de una famosa película en donde también aparece Zack Efon. Mucha gente parece haber olvidado dichas imágenes, pues afirmaron que la también actriz ya había olvidado a su prometido.

Los fans de la intérprete de ‘Sapito’ se emocionaron con su participación en la película, pues fue una de sus primeras oportunidades en Hollywood, por lo que las escenas se hicieron muy famosas.

Mucho se ha dicho de que Nodal le fue infiel a Beli con otras cantantes y actrices, pero esta información no ha sido confirmada por la pareja, pues se dicen más enamorados que nunca.

¿Qué grado de estudios tiene Belinda?

Siempre soño con ser veterinaria

Aunque la artista no terminó sus estudios, ella ha declarado que siempre soñó con ser veterinaria, pues es una fiel amante de los animales, aunque su amor por la música y la actuación pudieron más.

Belinda lleva 20 años con el título de ‘La Princesa del Pop Latino’, gracias a su voz y talento actoral que la han lanzado al éxito total en México.

