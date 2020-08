Captain Marvel 2: Fecha de lanzamiento, actores, trama y otros IMPACTANTES datos

Captain Marvel 2: Fecha de lanzamiento, reparto, trama y otros IMPACTANTES datos: Fecha de lanzamiento, reparto, trama y otros IMPACTANTES datos

Brie Larson ha sorprendido a sus seguidores y, por lo tanto, a todos, con su heroica operación en Captain Marvel.

La película también es la primera dirigida por una mujer del Universo Cinematográfico de Marvel y también hizo mucho ruido entre los amantes. Además de tener un CGI súper sorprendente, el Capitán Marvel fue el tema de discusión en decenas de miles de foros.

Fecha de lanzamiento

La fecha de lanzamiento de la película sigue siendo desconocida. Marvel acaba de revelar el lanzamiento de Black Panther dos después de 2021. Los estudios han confirmado que Captain Marvel 2 mantendrá su fase de desarrollo.

La película puede anunciarse en 2020 y comenzar a filmarse en 2021. Guardians of the Galaxy y el reinicio de Blade también están en la lista, por lo que no tenemos una fecha de lanzamiento clara para Captain Marvel 2.

Estamos ansiosos por ver la película porque lo eres, pero parece que la mayoría de la gente tendrá que esperar mucho, mucho tiempo.

Brie Larson se ha ganado el corazón de los seguidores de Marvel

Trama y elenco

La trama de la secuela todavía está en evolución. Pero estamos seguros de que la narración se publicará de tal manera que mantenga su viaje después de Avengers: Endgame o podría ser sobre su historia antes de que ella hubiera estado en el Endgame. Los fanáticos pueden esperar la aparición de villanos de Kree y sus antecedentes con Carol.

Podríamos entender mejor por qué ella no estaba allí cuando los Vengadores estaban luchando contra Thanos y su ejército.

La idea de producir una película es porque Brie Larson ha atraído a una gran audiencia y ha construido su imperio en el mundo de Marvel Comic en el breve momento en que ha sido parte de este MCU.

Captain Marvel 2 mantiene a todos en la espectativa

La estrella se hizo famosa y adquirió su serie en Disney +. El Capitán Marvel se ha convertido en un éxito fantástico entre los fanáticos y Brie Larson parece haber adquirido su lugar en las filas de los Vengadores con Robert Downey Jr., Chris Evans y Scarlett Johansson.

Si se trata del reparto de la secuela, Brie Larson se ha ganado su lugar como directora. Es posible observar un elenco de personajes completamente nuevo. Larson dio una pista al indicar que podría haber un papel para la integridad de Kamala Khan / Ms.Marvel en su introducción.