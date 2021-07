¿Capitán América en las películas de Marvel Studios era virgen o no?

El Capitán América ha encantado a los fans por ser siempre un hombre a la antigua, y ya que no se ha emparejado con otras mujeres que no sean Peggy Carter, el gran amor de su vida, muchos se han preguntado si este caballero era o no virgen antes de viajar al pasado para estar con ella, y ahora, por fin, Marvel Studios lo revela.

En La Verdad Noticias te revelamos que Steve Rogers, es el actor que interpreta al Capitán América y que, al comienzo aparece como un muchacho delgado y sin gran presencia, incluso se deja entendido que no tiene suerte con las mujeres; sin embargo, luego de que lo transforman, ¡se vuelve irresistible!

Anteriormente te contamos que Chris Evans habló sobre su supuesto regreso al MCU como Capitán América, pero ahora, te contaremos si este personaje de Marvel Studios era o no en un comienzo virgen.

El Capitán América no es un santo

Steve Rogers. Foto: gq.com.mx

Marvel Studios no ha dejado claro si el Capitán América era o no virgen, pero los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely han dejado abierta la puerta a la imaginación de sus fans, y han insinuado que, aun cuando no se dice explícitamente, este superhéroe no es un mojigato, ¡esto fue lo que dijeron!

Al respecto, Stephen McFeely, señaló que cree que este personaje perdió su virginidad y se cuestiona por qué los fans sostienen que es virgen, pues dijo que, este hombre va de ciudad en ciudad firmando autógrafos porque es famoso y enfatizó:

“Los gustos de las mujeres para las que estás firmando autógrafos. Me lo tengo que imaginar.”

Por otro lado, Christopher Markus, fue al grano y dijo:

“Steve Rogers no es un mojigato.”

El guionista explicó que a veces el personaje que interpreta este actor puede parecer a veces mojigato, pero que no lo es, ya que, aunque es un personaje que tiene bien claro el bien y el mal, eso no significa que sea:

“...un niño de coro. Es un veterano de la Segunda Guerra Mundial.”

¿Dónde ver las películas del Capitán América?

Steve Rogers. Foto: sonarfm.cl

Si quieres recordar la historia del Capitán América, entonces tienes que ver de nuevo todas sus películas, las de él y todas las de Marvel Studios que, seguro te deben encantar, para ello, solo tienes que entrar a Disney Plus.

Si quieres saber más sobre este personaje de Marvel tienes que leer Chris Evans revela cuál traje de 'Capitán América' es su favorito.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de www.cinemascomics.com