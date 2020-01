Capitán América: El Winter Soldier lanzó crítica contra Endgame y Steve Rogers

Sebastian Stan sorprendió a sus seguidores de Instagram al haber compartido una captura de pantalla sobre una publicación de Marvel, misma que criticó el argumento sobre la relación del Winter Soldier y el Capitán América al acabar Endgame.

Aunque la crítica que se ve en la imágen no es del Winter Soldier, sí parece concordar con su punto de vista por acompañar la publicación de un emoji, al igual que destacar un descontento con la forma que Marvel Studios decidió darle final a Iron-man y el Capitán América en Avengers: Endgame.

La crítica de Sebastian Stan sobre el UCM

“Juntos hasta el final de la línea. O hasta que una escritura mala, inconsistente y fuera de lugar convierta a Steve Rogers en su propia antítesis. ¿No debería ser ‘juntos hasta el final de la mentira’ ahora?”

Al parecer Sebastian Stan está molesto con l final para Steve Rogers, personaje que decidió quedarse en el pasado para vivir su vida y ceder el puesto del Capitán América a Falcon, pero tomando en cuenta lo que veremos en la serie de Disney+ “The Falcon and the Winter Soldier” esto no sucederá de inmediato.

Fanáticos de Sebastian Stan reaccionan en Twitter

sebastian stan (bucky barnes) mostrando su odio por el final de capitán america en endgame es lo mejor que ha pasado en lo que va de año creo yo — marieli�� (@moritav_) January 30, 2020

En Twitter circulan publicaciones sobre la opinión de Sebastian Stan, pues demuestran sentir el mismo descontento que el Winter Soldier, hay quienes con humor lo señalan de estar buscando ser despedido de Disney por estar “jugando con fuego”, mientras que otros solo se ríen de la divertida honestidad del actor.

De igual forma, hasta el actor John Boyega “Star Wars” supo ver el lado humorístico de la publicación del Winter Soldier, señalando que ahora se ha pasado al “lado oscuro de la fuerza”.

Welcome Mr Stan ! Welcome. pic.twitter.com/iuhHD2bbnR — John Boyega (@JohnBoyega) January 30, 2020

Mientras tanto, podremos ver a Sebastian Stan nuevamente como el Soldado de Invierno en las series de Marvel para Disney+, aunque no sabemos si Steve Rogers regresará en esta fase del UCM, sí hay planes de mencionarlo en “The Falcon and the Winter Soldier”, por estar situado después de Avengers: Endgame.

