Capitain Marvel tuvo cambios de último minuto antes de grabar

El nuevo libro, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe , ha estado arrojando luz sobre una serie de fascinantes historias detrás de escena sobre las muchas películas exitosas de Marvel Studios, y una de estas detrás de escena. secretos implica la forma en que se escribió Capitán Marvel.

Resulta que la película se reescribió constantemente a lo largo de la producción, y las escenas a veces se filmaron el día después de que se reescribieron.

Los directores de la película, Anna Boden y Ryan Fleck, quienes también coescribieron la película, habían llegado a Marvel desde el mundo del cine independiente y las reescrituras eran una muestra de los diferentes enfoques cinematográficos que tenía una gran película de estudio.

"Así que el guión cambia constantemente porque la película cambia y crece constantemente, durante todo el desarrollo, la producción y la publicación. Y hay un deseo real de responder a lo que la película se está convirtiendo en cualquier momento", dijo Boden. en el libro.

Este acto de "responder" supuso un gran cambio para Boden, quien previamente planificó sus películas hasta el más mínimo detalle. Pero explicó que esta nueva necesidad de ser flexible en realidad solo era posible gracias a su planificación, como señaló:

"Soy una super planificadora. Me gusta saber lo que estoy haciendo, tengo mucho tiempo en privado para meditar en ello. , para pensar realmente en ello y descubrir la mejor manera de ejecutarlo. Y luego ir al set el día con un plan que entiendo tan bien que cuando algo llega y cambia, puedo ser muy flexible en el momento. - por toda la preparación que hice antes de tiempo. Ese es mi estilo ".

Esta flexibilidad llevó a que la película se reescribiera constantemente, y el libro incluso señala que esto los incluía "muy a menudo reescribiendo el día antes de que estuvieran filmando una escena". Sin embargo, Boden enfatizó que todas las reescrituras "siempre estaban mejorando esa escena".

Fleck también dio su opinión sobre el enfoque, explicando en el libro: "Esa ha sido siempre la razón por la que Anna y yo somos un buen equipo, porque ella es una planificadora tan dura, y yo soy un poco más flexible y adaptable en el día". , pudimos navegar por el proceso de Marvel. Creo que estábamos preparados para ello ".

El resultado final fue una película que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla, por lo que parece que Boden y Fleck tuvieron éxito en esta nueva forma de hacer películas para ellos. ¿Verás la nueva cinta de Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson?, dinos tu opinión en los comentarios y siguenos en La Verdad Noticias.

