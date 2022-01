Capi Pérez arruina propuesta de matrimonio con aparatosa caída en vivo

El Capi Pérez sufre caída en pleno programa en vivo

El Capi Perez arruinó una propuesta de matrimonio durante la transmisión del programa en vivo de fin de año de Tv Azteca y es que sufrió una aparatosa caída, aunque confirmó que se encontraba bien, no se salvó de los memes.

Como parte de una emisión en vivo para Tv Azteca, el Capi Peréz y Gaby Ramírez fueron conductores del programa especial de fin de año “Feliz 2022”.

La pareja de conductores sin duda es una de las favoritas de la televisora, por lo que fueron los elegidos para transmitir desde Puerto Vallarta, Jalisco, donde en plena transmisión en vivo, se llevó a cabo una propuesta de matrimonio.

Sin embargo, el momento romántico se vió empañado cuando el Capi Pérez sufrió una aparatosa caída, justo cuando el novio pedía la mano de la novia.

El Capi Pérez caída

El conductor sufrió una caída durante una propuesta de matrimonio

Durante la transmisión, se vió cuando la conductora Gaby Ramiréz sostiene el micrófono para la novia, quien mira el esfuerzo de su novio, que se encontraba hincado haciendo la propuesta de matrimonio y listo para entregar el anillo.

Fue justo el momento cuando la novia da el “sí acepto”, cuando el Capi pasa por detrás del novio y cuando de pronto iba a chocar con este, sufrió una caída del escenario que estaba sobre una tarima tras escuchar la respuesta que dio la novia.

Se ve como el conductor cae al vacío, su instinto fue poner las manos primero mientras jamás deja de sonreír sin que sus lentes y su sombrero color blanco se salgan de su lugar.

El Capi Pérez memes

El Capi Pérez fue víctimas de memes, tras su caída

Para fortuna, el accidente del conductor Capi Peréz no pasó a mayores y aunque pareció no importarle, pues publicó en su cuenta oficial de Twitter "Estoy bien Raza jajaja", no se salvó de ser blanco de los memes en redes sociales.

Apenas habían pasado 20 minutos de la medianoche cuando el 'Capi' ya había experimentado el pequeño problema.

Te presentamos algunos de ellos:

Ya quiero que se caiga WhatsApp, FB, Telcel o cualquier plataforma solo para usar la imagen de El Capi. pic.twitter.com/Kt6z8yr2a5 — Narrador (@vosenof) January 1, 2022 JAJJAJAJA ame al #capi en el programa recibiendo el año nuevo #2022, espero que esté también de presentador en el siguiente año nuevo.

����❤️

*Ame la caída del #capiperez. pic.twitter.com/57kzibMO7l — Teresa Tamayo (@TeresaT74072046) January 1, 2022

Por su parte, el novio que estaba hincado con los nervios de punta por recibir la respuesta se percató del accidente del Capi a quien volteó a ver con sorpresa y hasta con un toque de preocupación por el infortunio del talentoso creador de contenido.

El Capi Pérez es uno de los conductores más queridos y con más éxito en Tv Azteca y se caracteriza por su sentido del humor y hacer burla a sus compañeros, quienes no perdieron la oportunidad de devolverle las burlas.

