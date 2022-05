Cantinflas rechazó realizar un proyecto de Chespirito ¿De qué se trataba?

Cantinflas rechazó protagonizar un proyecto de Chespirito.

Mario Moreno “Cantinflas” y Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", son de las grandes figuras de la comedia en Latinoamérica, sin embargo nunca lograron trabajar juntos, aunque probablemente no sabías que estuvieron a punto de compartir un proyecto inédito, pero fue Chantinflas quién lo rechazó y todo apunta que las razones fueron monetarias.

En una entrevista Roberto Gómez Bolaños, reveló de qué se trataba de un proyecto, que nunca salió a la luz, en cuál iba a protagonizar Cantinflas.

¿Qué pasó con Cantinflas?

Chespirito admitió la gran admiración que tenía por Chespirito

En los años 60 y mientras Cantinflas se encontraba en medio del éxito, buscaba nuevos proyectos en los que participar, por lo que Emilio Azcárraga Milmo, propietario de la televisora mexicana televisa, le pidió a Roberto Gómez Bolaños, una propuesta para que participará.

Este nuevo proyecto tenía el nombre de ‘El estudio de Mario Moreno’ y Cantinflas ya había aceptado formar parte de él, sin embargo poco antes de comenzar las grabaciones, el famoso, elevó sus exigencias.

“Hice un guión, ya estábamos listos para entrar, pero creo que él no quería trabajar en televisión porque pidió un sueldo cinco veces mayor que el que ya habían arreglado. Le dijeron que no, y no se hizo”, recordó “Chespirito”.

¿En qué programas participó “Cantinflas”?

Cantinflas nunca trabajo con Chespirito

Poco después de que el actor Cantinflas rechazó el proyecto de Chespirito, formó parte de nuevos programas televisivos.

El reconocido actor protagonizó “Cantinflas Show”, de 1972, y “Cantinflas y sus amigos” de 1982, donde presentó su voz al personaje del “peladito”, sin embargo no estelarizó ninguno.

Los fanáticos de “Chespirito” y “Cantinflas” nunca tuvieron la oportunidad de ver a los actores juntos y el proyecto que el también productor planeó, nunca salió a la luz.

