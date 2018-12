Cantar Ópera es un privilegio para Enrique Ángeles

Enrique Ángeles estudió la Licenciatura de Cantante de Ópera y Concierto en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México, también en el Conservatorio Nacional de Música y además estudió en el Conservatorio Francesco Venezze en Rovigo, Italia.

Ahora retorna a Mérida para cantar una vez más con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, algo que a Enrique Ángeles lo llena de felicidad, ya que considera que hacer música es una labor vocacional, tú tienes que hacer esto porque amas hacerlo ya que la labor de un intérprete es hacer que la gente pueda escuchar arte.

Enrique será parte del elenco que interpretará Carmina Burana en el teatro José Peón Contreras

¿Cómo te sientes de estar otra vez en Yucatán?

Pues encantado devolver a estar cerca del público yucateco que es una maravilla, un público al que le gusta la cultura, que le gusta escuchar conciertos, que realmente le gusta escuchar obras maestras, es un privilegio.

¿Cuáles han sido tus más recientes actividades?

He tenido mucho trabajo gracias a Dios, soy uno de los cantantes afortunados de poder vivir de cantar, pues de las últimas cosas estuve en el auditorio nacional cantando Requiem de Mozart, también estuve con Estifelio una ópera de Verdi, que se presentó en Bellas Artes, que no se había presentado en México y me tocó estar en ese estreno.

El 2019 será un año lleno de actividad para este talentoso artista.

¿Qué viene para ti en el próximo año?

Pues empiezo con un Rigoleto en San Miguel de Allende, entonces pues es el papel de cualquier barítono que tenga el sueño de cantar, entonces vamos a hacer Rigoleto.

¿Qué significa para ti cantar Carmina Burana?

Hay que estar agradecidos con la vida por este privilegio, darle gracias a Dios de que le permita transmitir tu arte a la gente y recrear estas obras maestras para volvérselas a dar a un público y que signa enamorándose de la cultura y que se sigan sintiendo del privilegio de ser un humano. Es maravilloso poder interpretar estas obras maestras que un compositor fue tocado divinamente para componer las notas. Hacer música es un privilegio y hay que estar muy agradecido por poder hacerlo, eso es lo que te puedo decir.

Ricardo D. Pat