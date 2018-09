Cantante venezolana prefiere las "pechugas" al aire

María Conchita Alonso tuvo su primera vez cantando sola en el Lunario del Auditorio Nacional el pasado 29 de septiembre, en donde hizo intensas declaraciones a cerca de una prenda íntima que no va con ella, pues dice que le es molesto usarlo, por lo que prefiere evitar su uso definitivamente.

La cantante siempre ha sabido lucir lo suyo

La venezolana no tiene reparo en declarar su desagrado a los sostenes, por lo que dice que no los usa y agradece no tener tan grande el busto porque si no, "le llegaría hasta abajo".

Conchita dice no usar sostén por ser incómodos

La explicación de su desagrado a los sostenes

“Me molesta el sostén, toda mi vida me ha molestado, gracias a Dios que no tengo tan grande el busto porque me llegaría hasta abajo ; nunca me quise hacer cirugía, siempre he estado muy a gusto con lo que tengo, y todavía están “jovencitas”, siguen siendo jovencitas... Eso, mi sonrisa, mi corazón y mi alma, nunca van a envejecer”

La también cantante comparte que se siente orgullosa de lo que tiene físicamente, en cuanto a su busto, dice que son naturales, reconocidos y jerarquizados como de los más bellos del espectáculo de Latinoamérica.

La actriz siempre fue segura de si misma

María Conchita, recuerda que en Venezuela la colocaban en revistas donde publicaban los bustos más bonitos de la farándula, donde todos eran grandotes, con excepción a los de ella, que eran chiquitos, pero bien 'paraditos'; agrega que nunca le ha gustado usar sostén, que antes salía mas destapada que ahora y ahora es más discreta porque ya no quiera llamar mucho la atención, salir a caminar tranquilamente sin que la vean.