¿Cansado de Naruto? Agrega esta lista de ANIME en tu radar de favoritos

Muchas personas admiten que es un “poco vergonzoso” revelar que están interesados en el anime o alguna otra franquicia de entretenimiento (cómics, películas, libros y más). Los fanáticos estereotipados de "otakus" y las historias “misóginas” de la animación japonesa pueden matar el interés de cualquiera en ellos rápidamente.

Esta colaboradora de La Verdad Noticias sabe exactamente cómo te sientes. Además de eso, puede parecer difícil entrar en el anime. Las primeras preguntas que surgen son: ¿Qué programas debo ver? ¿Doblados o subtitulados? ¿Qué género?

Seguramente has escuchado hablar de las recomendaciones clásicas como Naruto, Fullmetal Alchemist: Brotherhood y Shingeki no Kyojin. Tal vez ya hayas probado todas esas recomendaciones y simplemente no te interesaron en absoluto. El secreto para meterse en el anime es saber con qué programas empezar y aquí hay algunas recomendaciones.

Haikyuu

Haikyuu es el nuevo rey de anime spokon

Haikyuu es un anime “spokon” (deportes lleno de acción) y sigue al protagonista Shoyo Hinata junto a su equipo de voleibol mientras practican y compiten contra otros equipos para intentar llegar a los nacionales de Japón. En el proceso ves mucha comedia y esta solo mejora más.

El anime deportivo casi nunca trata sobre el deporte, por lo que aunque inicialmente no te importe el aspecto del voleibol, con el tiempo te enamorarás de los personajes y te involucrarás por completo. Puedes encontrar las temporadas en Crunchyroll.

Fruits Basket

Fruits Basket (original vs remake)

Este remake de 2019 del anime clásico shoujo (romance) de 2001 es realmente una obra de arte. A diferencia de la serie original, el reinicio moderno en curso es más fiel al manga original (novela gráfica japonesa) e incluye el doble de episodios (50 episodios frente a 26 episodios en la serie de 2001).

La historia profundiza en la vida de Tohru, quien, después de la muerte de su madre, se encuentra con la familia Soma. Pero, 12 miembros de la familia tienen una maldición: cuando son abrazados por alguien del sexo opuesto, se transforman en sus respectivos animales del zodíaco chino.

Sin embargo, no dejes que la extraña trama te engañe. Este anime es una hermosa historia de dolor, perseverancia, aceptación y amor. Cada personaje tiene una historia trágica desgarradora que nunca dejará de hacerte llorar. Además de eso, Tohru es una de las protagonistas shoujo más agradables y puras de corazón que existen.

Inuyasha

Inuyasha actualmente tiene su secuela "Yashahime"

Este anime es la mezcla perfecta de acción, fantasía y romance. El espectáculo sigue la historia de Kagome que descubre un pozo sagrado en el santuario de su familia que puede viajar a la era feudal (el período medieval entre los siglos XV y XVII).

Después de bajar al pozo, se encuentra con Inuyasha, un medio demonio, que está atrapado en un árbol sagrado por el antepasado de Kagome, de quien estaba enamorado. Toda la pandilla (Sango, Miroku, Inuyasha, Kagome y Shippo) están todos juntos en la segunda temporada, viajando Japón feudal, luchando contra demonios y tratando de derrotar a Naraku, nuestro antagonista.

Comprender la trama es crucial y lo bueno es que la comedia siempre encuentra un camino en la historia. El doblaje original japonés es muy elogiado por fanáticos y si eres originario de México te sentirás orgulloso de verlo con las voces latinas.

Gekkan Shōjo Nozaki-kun

Este anime es sinónimo de comedia estudiantil

Si estás de humor para un programa sin absolutamente ninguna trama, te recomendamos Gekkan Shōjo Nozaki-kun. El anime de comedia romántica sigue a Umetarou, un artista secreto de manga shoujo, y a Chiyo, una estudiante de secundaria enamorada de Umetarou.

A lo largo de la serie, Umetarou utiliza las situaciones extravagantes de sus amigos y de Chiyo como inspiración para su manga. Este programa es el oro absoluto de la comedia una vez que haya aprendido qué esperar de él y puedes verlo en Netflix.

Angel Beats!

Angel Beats! es el anime de drama que te hará llorar

Si está buscando una serie corta en la que no podrá dejar de pensar durante meses, esta serie de drama y ciencia ficción llena de acción es para tí. Nuestro personaje principal, Yuzuru, se despierta en el más allá sin ningún recuerdo de dónde está o cómo llegó allí.

De repente, ha hablado de unirse a una organización llamada "SSS" y su lucha contra una chica aparentemente inocente y las fuerzas que los metieron a todos en este lío. Este anime es absolutamente desgarrador. Llorarás. Te hará cuestionar tu vida y tu propósito de la mejor manera. Pero Angel Beats! también tiene secuencias de acción increíbles.

Bleach

Bleach es un clásico junto a Naruto, Dragon Ball y más

Si buscas acción directa sin el protagonista súper infantil, Bleach es tu respuesta. El anime sigue a Ichigo, un estudiante de secundaria con la capacidad de ver fantasmas. Pero cuando conoce a Rukia, una Soul Reaper, se ve obligado a tomar su lugar y luchar contra los peligrosos fantasmas huecos para proteger a los espíritus inocentes y su familia.

La serie es uno de los shōnen más populares de todos los tiempos con 366 episodios y 15 temporadas. Puede parecer completamente abrumador, pero al menos no es más largo que One Piece, que tiene 961 episodios y aún sigue siendo un gran clásico.

HoriMiya

¡Llegamos a la mina de oro del momento! Si quieres ver un programa que se está emitiendo actualmente en 2021 y unirte al fandom en redes sociales, HoriMiya es una gran elección. El programa sigue a Hori Kyoko, una chica popular y Miyamura Izumi, un joven solitario, que se encuentran fuera de la escuela por primera vez y poco a poco se enamoran.

Kyouko e Izumi conocen una parte del otro que nadie más conoce, y la relación entre ellos comienza a florecer. Hasta ahora, la historia es dulce y divertida con un estilo artístico absolutamente hermoso. Este anime es perfecto para los que no pueden manejar programas de acción, terror o realmente intensos como Attack on Titan.

Recuerda que el término anime se refiere a la animación realizada en Japón y que es un mundo tan grande como las películas de Hollywood. Hay para todas las edades, desde series románticas hasta pura acción que te dejará con ganas de más capítulos. ¿Las buenas noticias? Siempre puedes encontrar buen anime en Funimation y Netflix.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!