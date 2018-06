Candente sesión de fotos de ‘la chica del clima’, Yanet García

La guapa Yanet García compartió unas atrevidas fotografías mostrando su bella figura, la guapa chica estará en la portada de una exclusiva revista, durante la sesión de fotos Yanet compartió un adelanto de lo que podrán ver todos sus fans en la revista del mes de julio.

En la publicación la presentadora comentó:

Y de pronto se detiene el tiempo y empiezo a ver cómo ha cambiado mi vida en los últimos años. Mi mente viaja hacia ese momento donde iniciaba en el mundo del modelaje con tantos sueños e ilusiones donde me topé con tantos obstáculos, con tantas personas que no creyeron en mí y me cerraron muchas puertas.