¡Candente! Kenia Os se va a esquiar con sus amigas en ROPA INTERIOR

Pese a todo pronóstico, parece que sí es posible vestirse muy sensual y enseñar de más mientras la temperatura es baja, a nivel de nevar, y Kenia Os lo demostró en su reciente publicación en redes sociales.

Y es que la cantante junto a otras influencers, incluyendo la cantante Anita, se fueron de viaje para esquiar a Aspen, en donde hay una temperatura bajo cero, perfecta para disfrutar de la nieve.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos los seguidores en su cuenta oficial de Instagram, es que la intérprete de “tsunami” y el resto de las invitadas de este viaje, posaron candentes en ropa interior y traje de baño en plena nieve, solo con algunos abrigos para cubrirse un poco.

La famosa recibió miles de comentarios por parte de los fans, quienes no dejaron de decirle lo sexy que se ve, pero algunos también estaban preocupados por ella, pues no había manera en la que no sintiera frio.

“Wow”, “Cuidado, van a derretir toda la nieve”, “La amamos”, “Se van a enfermar, hay mucho frío”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Kenia Os y Anita presumen fuertes lazos de amistad

A través de su cuenta oficial de Instagram, Anita, la cantante brasileña reconocida por su canción “Downtown”, presumió lo bien que se lleva con la youtuber, y hasta compartió un video en el que aparecen bailando muy candentes en un jacuzzi, en donde disfrutaron del agua caliente, rodeadas de nieve, un choque de temperaturas que dejó con el ojo cuadrado a sus fans.

Kenia Os tuvo un 2020 lleno de éxitos, después de haberse posicionado como una de las cantantes femeninas con más discos vendidos de habla hispana, lista en la que personalidades como Danna Paola, Tini Stoesse, Paty Cantú, Aitana, entre otras se encontraban.

