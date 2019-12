Cande Ruggeri: la modelo argentina prende fuego al caribe mexicano

Una de las máximas diosas de la nueva generación de modelos argentinas se encuentra disfrutando del día y la noche en las playas de Quintana Roo. Cande Ruggeri, hija del exfutbolista Oscar Ruggeri, volvió a elegir la exclusiva ciudad mexicana para pasar las vacaciones de fin de año con su familia.

La sensual mujer no deja de enamorar a sus seguidores en las redes sociales, pues esta vez compartió con ellos otra postal de sus días en México. Cabe destacar que la hija del “Cabezón" Ruggeri, es considerada como una de las mujeres más lindas y simpáticas dentro del ambiente artístico en Argentina y lo demuestra con sus poses en cada instantánea.

Súper rubia, bronceada y feliz, así se puede apreciar a Cande Ruggeri en las fotografías que publica en sus redes sociales mientras cierra el año junto a sus seres queridos, y por supuesto, junto a su novio Nicolás Maccari, quien no se separa de ella en ningún momento, ya que su relación va viento en popa.

EL LOOK MÁS SENSUAL DE CANDELA RUGGERI

La joven ha posteado en su cuenta oficial de Instagram varias fotos de sus looks playeros, además de elegantes vestidos para acudir a elegantes cenas en los restaurantes más ostentosos de la Riviera Maya.

En una de las primeras imágenes que la modelo documentó de su viaje para compartir con sus seguidores, se puede ver a Cande Ruggeri con el pelo desarreglado mientras posa con un sensual bikini rojo que resalta su increíble bronceado, además de dejar expuestas las mejores curvas de su cuerpo.

No cabe duda que Cande Ruggeri está viviendo una de las mejores temporadas de su vida, por lo que no duda en publicar cada momento especial en las plataformas web, demostrando que no le hace falta nada para ser feliz.

CONOCE MÁS A CANDELA RUGGERI

Hace ya un tiempo que Cande Ruggeri se encuentra un poco alejada de los problemas mediáticos y escándalos televisivos. En la actualidad participa en el programa ‘ESPN Redes’ junto a Grego Rosello y Nati Jota.

La famosa también es embajadora de marcas como Adidas y Pandora, además de poseer su propia marca de mochilas y carteras libre de crueldad animal, bajo el nombre: Ruggeri Bags.

