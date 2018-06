"Cancún, la plaza más difícil", Anahí Allué

La actriz y cantante Anahí Allué, estuvo en la ciudad en donde impartió una master class para los alumnos de Arte de Cancún, en un espacio libre que tuvo aprovechamos para hacerle una entrevista respecto al mundo del teatro donde ella se desenvuelve.

Después de tres días de intensas clases la actriz se sintió agradecida y contenta de poder dar estas clases a los cancunenses

“Me encanta ser actriz y ser docente, van muy de la mano como he sido directora también me han dirigido y sé que necesita un actor para dar su máximo rendimiento, puedes ver el instrumento de los alumnos que es su ser mismo, me gusta compartir las dos cosas. Porque son gente que está sedienta de más”, dijo la consolidada actriz de teatro que actualmente presenta la obra Billy Elliot el Musical, con uno de los papeles más importantes de esta historia que ahora está nominada.

La actriz hablo de lo feliz que se sintió al presentar el musical en la ciudad de Cancún, sin embargo consideró esta plaza como la más difícil.

“Cada plaza es diferente, por el espacio en el teatro de Cancún, lo que se hizo fue milagroso, la producción es una de gira con poca diferencias a la que se vio en la Ciudad de México, no hubo elevador ni puentes. Confieso que la plaza de Cancún es la más difícil con respecto al especio, allá atrás hacíamos milagros para pasar con tanto niño con tanto cambio de escenografía”, señaló Anahí.

De igual forma habló respecto los nuevos premios y reconocimientos del teatro en México, dijo que los actores lo pedían a gritos, pues era hora de un premio que dé prestigio, lo comparó con el Ariel o un Tony.

“Es uno de los premios que estaba pidiendo a gritos el medio artístico, no había unos premios tan importantes, pero estos son más concretos y rigurosos con un jurado entendido con directores, escenógrafos, coreógrafos, no sabemos quien es el jurado, es secreto, lo están haciendo muy bien”, dijo. “Y creo que es un premio que México merece por la calidad de teatro que tiene este país”, señaló Anahí Allué

“Premios que te den un prestigio que te digan tengo un metro, un premio de difícil competencia”.

De igual forma dijo que los jóvenes deben de fijarse menos en las redes sociales y descubrir nuevos rumbos de arte como lo es el teatro, señaló que ahora se consume teatro en el resto del país y que es un paso para el fomento a la cultura.