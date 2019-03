Cancún inicia temporada de Spring break a lo grande

Pensado en el mercado americano, la temporada de spring break en Cancún es una plataforma para los cantantes, raperos, reggaetoneros, DJ’s y celebridades que se dejan llevará por el ambiente de fiesta 24/7 en la famosa zona hotelera.

Desde esta semana han llegado los primeros spring breaks y se han hecho los primeros conciertos y presentaciones, el escándalo no se ha hecho esperar puesto que la socialité Paris Hilton, no tocó en su primer fecha programada porque no vendió entradas además dejó plantado a Lil Jon que llegó a verla tocar.

De igual forma la comunidad hispana y las nuevas tendencias han hecho su aparición en estas fiestas muy conocidas en donde dos de los máximos representantes del género urbano harán presencia en la conocida zona de antros o Party Center de Cancún.

A partir de mediados de marzo y principios de abril las fiestas de playa y pool party, estarán a todo lo que da en los diferentes clubes de playa de diversos hoteles y las fiestas salvajes tomarán las noches y las madrugadas en el corazón de la zona hotelera donde se vive a excesos el ambiente de fiesta.

Los Djs en Cancún:

Lil Jon

Dj set

Oasis Beach Club

10 de marzo

KSHMR

Dj

The City Cancún

14 de marzo

Juan Magan

Dj y Cantante

Melody Maker

14 de marzo

Tiesto

Dj

Melody Maker

15 y 19 de marzo/ 20 de abril

Jeffrey Sutorius

Dj

Oasis Beach Club

16 de marzo

Steve Aoki

Dj

Melody Maker

20 de Marzo/ 23 de abril

Don Diablo

Dj

Melody Maker

21 de marzo

Afrojack

Dj

Melody Maker

22 de marzo

Armin Van Buuren

Dj

Melody Maker

23 marzo

Paris Hilton

Dj set

Melody Maker

11 y 24 de marzo/ 25 de abril

David Guetta

Dj

Melody Maker

05 de abril

Danny Ávila

Dj

Oasis Beach Club

17 de abril

J balvin

Cantante

The City Cancún

18 de abril

Maná

Grupo

Melody Maker

19 de abril

Becky G

Cantante

The City Cancún

20 de abril

