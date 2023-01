Canciones que se volvieron himnos para las mujeres

Las nuevas generaciones ya no tienen miedo de esconder más sus sentimientos, pues ahora resulta muy rentable cantarle al amor, desamor, infidelidades y mucho más, pues no en vano hemos tenido éxitazos como “A esa” de Pimpinela, “Celos” de Daniela Romo y muchas otras mujeres y hombres que trabajaron en letras que van directo al corazón.

Y es que en los últimos días no hemos parado de hablar del tema de Shakira y BZRP, quienes crearon una bomba, que dejó mucho debate en redes sociales y que ahora, esta canción se ha vuelto un himno para todos aquellos que han tenido una situación similar a la de la colombiana.

Del mismo modo, fue Miley Cyrus con Flowers, una dedicatoria para su expareja, quién en pleno cumpleaños recibió también una potente bomba, pues en la letra hay un sin fin de referencias a su romance fallido, pero también ha compuesto otras tantas que han hecho llorar a muchos.

Más himnos al desamor

Danna Paola hizo famosa su historia de amor

Nuestra Danna Paola, pasó por varios momentos románticos, pero también muy tristes a lo largo de su vida, es por ello que su tema, Calla tú, se ha vuelto un himno para sus seguidores, pues su letra va masomenos así: “Estoy cansada de escuchar. Que cambiarás. Tu hipocresía no me va. Yo ya no te espero”, lo que la hace una tremenda opción a la hora de terminar con una relación tóxica.

Mon Lafert, tiene varios temas dedicables, pero el que es retomado continuamente es Mi buen amor, que deja en claro: “Después de todo lo que tuve que pasar. Las terapias, los amores de mentira, más mentiras. Ahora quieres que sea tu amiga”.

Tres veces te engañé

Paquita la del Barrio es famosa por sus éxitos

Un clásico del cancionero popular mexicano para el despecho, es aquella canción de Paquita la del Barrio, con su canción Tres veces te engañe, pues en su letra podemos deleitarnos con ella, al revelar como se aplica una buena venganza: “Tres veces te engañé. Tres veces te engañé Tres veces te engañé. La primera por coraje. La segunda por capricho. La tercera por placer”.

