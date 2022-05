Canciones nuevas de Shakira 2022

La cantante Shakira tiene un extenso repertorio de canciones, por lo que es posible que ya no sepas cuales son nuevas y cuáles no. Aquí te diremos que es lo más reciente de la colombiana para que no le pierdas la pista y sigas siendo un gran fan.

Te felicito

Girls like me

Don’t Wait Up

Te felicito, Girls Like Me y Dont Wait Up, son las últimas canciones de la talentosa Shakira, las cuales se pueden escuchar a través de su canal en Youtube, pero una de las que más ha llamado la atención es la que te contaremos a continuación.

¿Cómo se llama la canción de Anuel y Shakira?

La canción de Shakira y Anuel AA se llama Me Gusta y actualmente cuenta con más de 185,960,472 millones de reproducciones en el canal oficial de la cantante.

Canciones viejas de Shakira

Canciones viejas de Shakira

Estas son un par de las canciones más viejas de Shakira y con las que se colocó como una de las favoritas del gremio.

Antología

Si te vas

Estoy aquí

¿Dónde están los ladrones?

Inevitable

¿De cuánto es el sueldo de Shakira?

¿De cuánto es el sueldo de Shakira?

Según Forbes, la hermosa colombiana obtiene cerca de 4 millones de euros al mes, es decir casi 50 millones de euros al año, aunque la cifra fue revelada antes de que ella vendiera parte de los derechos de 150 canciones suyas así que hasta el momento no se sabe la cifra exacta.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.