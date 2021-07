Canciones del disco Happier Than Ever de Billie Eilish

Happier Than Ever de Billie Eilish, el nuevo álbum de la cantante estadounidense finalmente ha llegado durante este 30 de julio, y contiene 16 canciones, las cuales son:

Getting Older I Didn’t Change My Number Billie Bosa Nova My Future Oxytocin GOLDWING Lost Cause Halley's Comet Not My Responsibility OverHated Everybody Dies Your Power NDA Therefore I Am Happier Than Ever Male Fantasy

Este es el segundo álbum de estudio de la cantante Billie Eilish, y en una entrevista con la revista Rolling Stone, confesó que las letras de estas melodías hablan sobre sus sentimientos ante las miles de críticas que recibe por su música. Por lo cual, la artista ha mostrado su lado más vulnerable en estos temas.

¿Está Happier Than Ever de Billie Eilish en Spotify?

El disco Happier Than Ever de Billie Eilish sí se encuentra disponible para reproducir en Spotify, así como también en Apple Music. Además, como te hemos mencionado en La Verdad Noticias, Billie desde hace meses publicó algunos de los videos musicales oficiales de este nuevo álbum.

Por lo que hasta el momento, las canciones que ya cuenta con un video oficial son “My Future”, “Therefore I Am”, “Your Power”, “Lost Cause”, “NDA”, y justamente este viernes, por el estreno del disco, también lanzó el video de “Happier Than Ever”, título homónimo del álbum.

La mayoría de los videoclips ya suman millones de reproducciones, además que casi todos tienen una estética similar a la de la portada del disco, lo que le ha encantado a los fanáticos.

¿Cuántos álbumes tiene Billie Eilish?

Esta es la portada del nuevo álbum de Eilish/Foto: Spotify

Billie Eilish tiene dos álbumes de estudio: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever. Además, también ha publicado dos discos en vivo y dos EP. Con 19 años de edad, la estadounidense ha logrado conquistar al público juvenil de todo el mundo, lo que la ha convertido en una de las artistas mejor pagadas de la industria.

Y de acuerdo con los expertos, Happier Than Ever de Billie Eilish posiblemente conseguirá más de una nominación en la próxima entrega de los Grammys, así como en otros importantes eventos de música.

