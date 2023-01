Canciones de amor que Miley Cyrus dedicó a Liam Hemsworth

El romance entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth quedó en el pasado pero la experiencia fue muy profunda para la ex Hannah Montana y ello se refleja en las canciones que la hija de BIlly Ray Cyrus hizo en esa época.

Aunque la cantante de "Party in the U.S.A." ha tenido distintas relaciones desde que terminó su matrimonio con el hermano de Thor, lo cierto es que en lo musical su noviazgo con Hemsworth es el que más le ha servido para expresar sus sentimientos a través de canciones.

A Miley Cyrus no le cuesta trabajo compartir lo que ha sentido y eso es algo que se ha podido ver en sus conciertos a la hora de hablar con sus fans entre canciones.

Canciones que Miley Cyrus dedicó a Liam Hemsworth

Canciones de amor que Miley Cyrus dedicó a Liam Hemsworth

La artista ha sido honesta y muy abierta sobre lo que le ha sucedido en distintas etapas de su vida, y con todo lo que ocurrió durante su relación con el actor era de esperarse que plasmara sus emociones a través de la música.

Algunas de las canciones que Miley hizo sobre su ex pareja están entre las más conocidas de su discografía, y ella misma ha revelado en entrevistas que la inspiración detrás de estas fue su antiguo esposo.

Si bien parecía desde fuera que esa relación era muy turbulenta, también se sabe que tuvieron sus buenos momentos y eso quedó escrito en canciones de amor como "Adore You," "Malibu, y "I Would Die for You".

Tal vez te interese.- Miley Cyrus supera a Shakira con Flowers; canción dedicada a su ex

"Adore You" fue una de las primeras canciones sentimentales que la artista dedicó a Hemsworth. El tema se caracteriza por tener una letra que relata lo mucho que Cyrus tenía para dar a su entonces novio.

"Amo acostarme junto a ti, podría hacer esto por toda la eternidad, tú y yo...", canta Miley en este track que fue lanzado cuando la pareja ya estaba separada, pero aún la cantante tenía sentimientos por él.

En 2017 la artista estrenó "Malibu", otra canción dedicada al actor y de la cual ella dijo que sin importar lo que hiciera, la gente siempre iba a hablar de ella y de su relación con Hemsworth.

Así fue como decidió poner manos a la obra y expresar exactamente cómo se sentía en ese momento por él, contando además en una entrevista que esta canción es "definitivamente acerca de amor".

No todas las canciones que le dedicó son precisamente románticas, ya que también escribió el hit "Wrecking Ball" durante una de sus tantas rupturas. Por último tenemos Flowers, la cual ha sido todo un himno de empoderamiento femenino.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.