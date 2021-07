Canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish

En la industria musical When We All Fall Asleep Where Do We Go? de Billie Eilish es uno de los álbumes debuts más exitosos y reproducidos en la época de la música digital.

Esta producción discográfica posee varios premios entre los que destacan Grammys, Billboards y numerosos números uno en distintos países.

Expertos musicales se preguntan si ¿Logrará repetir la hazaña? con sus siguientes canciones, pues Billie Eilish anunció el nombre de su siguiente sencillo “Happier Than Ever”, mismo que fue lanzado el pasado viernes 09 de julio a nivel mundial.

¿Cuándo se lanzó When We All Fall Asleep Where Do We Go? de Billie Eilish?

El álbum debut de la cantante fue lanzado en simultáneo en plataformas digitales y en formato físico el 29 de marzo de 2019, causando un hito entre los escuchas que quedaron sorprendidos con el espectacular look de Billie Eilsh, resaltando el estilo gótico y rebelde de la nueva artista naciente.

El disco posee entre sus tracks el hit Bad Guy, mismo que la hizo ganadora de múltiples Grammys como reconocimiento a la producción de su álbum.

¿Cuántas ventas tiene el álbum?

Grammys ganados por Billie Eilish.

En su año de lanzamiento el álbum When we all fall asleep, where do we go? Vendió más de 4.49 millones de unidades equivalentes, superando a cantantes como Bruno Mars, BTS y Lady Gaga como los artistas con grandes ventas en la década.

El álbum logró un nuevo hito, sumándose a los 13 récords que Billie Eilish rompió en 2020, época donde el disco fue mayormente reproducido.

¿Qué significa 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' en español?

La traducción literal de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? al español es: Cuando nos dormimos, ¿a dónde vamos?. Significando una especie de paradigma mental sobre la presencia humana en la tierra y el significado de los sueños.

El mayor éxito del dico es Bad Guy, mismo que ha superado los mil millones de reproducciones en Youtube y logrando que Billie Eilish se posicione en el gusto de la audiencia.

We All Fall Asleep Where Do We Go? de Billie Eilish seguirá arrasando en reproducciones, posicionando aún más a la joven cantante como una de las artistas más revolucionarias de su generación, marcando el cambio entre las divas pop del momento.

