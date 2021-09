Cada una de las canciones de Luis Miguel han logrado gran éxito a lo largo de su carrera y han generado altas ventas discográficas. En sus diferentes géneros musicales, El Sol de México no deja de sorprender a su público.

Luis Miguel es uno de los mejores cantantes de la historia y sus más de 100 millones de discos vendidos son una buena prueba de ello. El Sol de México ha publicado 29 discos y cuenta con más de 120 premios.

Si deseas conocer la lista de canciones inolvidables como 'Hasta que me olvides’ de Luis Miguel, a continuación La Verdad Noticias te comparte sus más exitosas canciones de amor y quienes las compusieron.

¿Cuál es la mejor canción de Luis Miguel para dedicar?

Canciones de Luis Miguel para dedicar

Entre las más exitosas canciones de Luis Miguel de amor para dedicar están:

La incondicional

Lanzada en 1989 como el tercer sencillo de su sexto álbum de estudio titulado ‘Busca una mujer’, consiguió alcanzar el primer puesto en la lista Billboard Hot Latin Tracks.

Tengo todo excepto a ti

El séptimo álbum de estudio de Luis Miguel se publicó en 1990. ‘20 años’ trajo esta canción como primer sencillo del disco y fue todo un éxito. Alcanzó los números 1 de todas las listas de éxitos musicales de Iberoamérica. El disco vendió más de 600,000 copias en su primera semana de lanzamiento.

Por debajo de la mesa

El músico mexicano Armando Manzanero fue el encargado de componer esta canción, que fue incluida como tema principal del disco ‘Romances’, el duodécimo álbum de estudio de ‘El sol de México’.

Entrégate

Se convirtió en el quinto single con el alcanzó el número uno en la lista Billboard Top Latin Songs. Se grabó una versión en inglés pero los resultados no fueron los esperados, por lo que Luis Miguel decidió no volver a cantar temas que no fuesen en español.

O tú o ninguna

Juan Carlos Calderón compuso esta canción que posteriormente produciría el propio Luis Miguel. Fue lanzada con el disco ‘Amarte es un placer’ que se publicó en 1999, convirtiéndose en el decimotercer trabajo de la carrera del artista. En España consiguió 7 discos de platino.

¿Qué tipo de canciones canta Luis Miguel?

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi.

También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la "Explosión latina" en la década de 1990. A pesar de cantar solo en español, continuó siendo el artista latino más vendido en la década de los 90, y se le atribuyó la popularización del género bolero en el mercado general.

¿Quién compuso las canciones de Luis Miguel?

Compositores de Luis Miguel

Parte de la música de Luis Miguel es del compositor español Juan Carlos Calderón, quien también produjo e instrumentó sus trabajos desde que se conocieron en México en 1986.

Luis Miguel, de regreso en México, logró récords en ventas con sus interpretaciones de música latinoamericana clásica de hace décadas, principalmente de boleros producidas y muy bien instrumentadas con estilos de jazz y de pop, con el bolerista clásico mexicano Armando Manzanero.

Posteriormente produjo canciones de Luis Miguel para el sello discográfico Wea de México, con participaciones ocasionales de Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!