Kimberly Loaiza es la mujer con más suscriptores de Youtube en México y toda esa fama la utilizó para impulsar su carrera en la música ya que hace aproximadamente un año, Kim comenzó en el gremio musical.

Las canciones de Kimberly Loaiza se han convertido en las favoritas de los fans de JukiLop, cada que la famosa influencer comparte nuevos temas, sus seguidores enloquecen y comienzan a reproducir rápidamente sus sencillos ya que estás suelen tener ritmos pop o electronica muy pegajosos e ideales para bailar o con letras de amor para que le dediques a tus seres queridos.

Debido al éxito de sus videos, la influencer decidió crear un canal exclusivo para su música y en este se encuentran todos los videos de las canciones de Kimberly Loaiza. Actualmente cuenta con 7 videos y más de 10 millones de suscriptores; la puedes encontrar como Kim Loaiza.

Canciones de Kimberly Loaiza

En el canal oficial de YouTube de la "Lindura mayor" podemos encontrar los videos de “Apaga la luz”, “Do it”, “Bye, bye”, “Me perdiste”, “No seas celoso”, “Amándote” y “Enamorarme” mientras que en Spotify las canciones de Kimberly Loaiza con mas reproducciones son: “Me perdiste”, “Apaga la Luz”, “Do It!” y “Bye bye”, con millones de reproducciones.

Canciones de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Las canciones de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja han cautivado y llenado de emoción a las linduritas, pues la pareja comparte más que su vida privada y tienen varias colaboraciones juntos. “Bye bye”, “13.13” y “Amándote” son los éxitos musicales más famosos de ambos youtubers. Estas se pueden escuchar a través de Spotify o Youtube.

Además, JD Pantoja recientemente celebró la noticia del lanzamiento de su primer álbum en donde los fans podrán escuchar 13.13, la canción que comparte junto a la “Lindura Mayor”, además de “Santa Paloma”, otro de sus sencillos que le dedicó a Kim y que narra momentos clave dentro de su historia de amor.

Por otra parte, una de las canciones de Kimberly Loaiza y su esposo que es favorita de muchos es “Amándote” ya que la escribieron cuando Kima estaba a punto de nacer y suelen cantársela frecuentemente ya que habla de todo lo que sienten por su hermosa y pequeña hija.

Canciones de Kimberly Loaiza nuevas

Las linduras suelen presionar con canciones de Kimberly Loaiza nuevas, sin embargo el proceso de creación de nuevos éxitos ha sido lento para la youtuber. Uno de los factores que le impiden dedicar su tiempo entero a su música son sus múltiples contratos con otros proyectos, además de la llegada del pequeño Juanito, quien nació en febrero del 2021.

Su embarazo, la marca de telefonía y la colaboración con Shein han sido lo que mantiene ocupada a la “Lindura mayor” quien seguramente está poniendo mucho esfuerzo y dedicación para sorprender con nuevas piezas musicales, sin embargo, recientemente se dio la noticia de que una de las canciones de Kimberly Loaiza tendrá un nuevo remix y las linduras se encuentran emocionadas con la nueva versión de “Me perdiste”.

Aunque no es una nueva canción, esto seguramente calmará las ansias de los desesperados fans, que ya quieren escuchar más sencillos de la mamá de Kima, quien no ha publicado nueva música desde “Apaga la luz”, tema compartido hace tres meses.

Letra de las canciones de Kimberly Loaiza

La letra de las canciones de Kimberly Loaiza son de lo más buscado en internet ya que muchos quieren aprenderse cada una de sus canciones para poder cantar a todo pulmón los éxitos de esta guapa influencer mexicana.

Letra de la canción “No seas celoso”

Si los celos fueran oro, serías millonario

Con esas manías, papi, ya me estoy cansando

No hagas caso si te dicen que ando con fulano

Yo te pregunto, ¿pa' qué me celas?

Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera

Y él me dice: "baby, haz lo que tú quieras"

Me voy un segundo y me cela

Y él me dice: "baby, hazlo a tu manera"

Se enoja conmigo y me cela

Se cree astuto

Pero es muy fácil cambiar a un hombre por otro

Te cambio de cell phone, no seas tan bruto

(Celoso te ves muy tierno, mi amor, pero ya)

No seas celoso y con mis amigas no hagas el oso

Ya quita esa cara de maloso

Si soy coqueta, solo es por gozo

No seas celoso y con mis amigas no hagas el oso

Ya quita esa cara de maloso

Si soy coqueta, solo es por gozo

Si los celos fueran oro, serías millonario

Con esas manías, papi, ya me estoy cansando

No hagas caso si te dicen que ando con fulano

Yo te pregunto, ¿pa' qué me celas?

Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera

No seas celoso y con mis amigas no hagas el oso

Ya quita esa cara de maloso

Si soy coqueta, solo es por gozo

No seas celoso y con mis amigas no hagas el oso

Ya quita esa cara de maloso

Si soy coqueta, solo es por gozo

Letra de la canción “Amándote”

No sé en qué momento te adueñaste de mi piel

Y, sin pensarlo, yo te empecé a querer

Te soñé, te esperé y estaré

Siempre amándote

Amándote (eres mi alegría)

Cuidándote (de noche y de día)

Diciéndote que tú eres sólo para mí

Amándote (eres mi alegría)

Cuidándote (de noche y de día)

Diciéndote que tú eres sólo para mí

Eres el sol que alumbra mi ser todas las mañanas

Contigo yo me siento bien, no me falta nada

Llegaste y no me siento sola

De sólo verte me enamoras

Ay, mi vida, en tu lugar no hay nadie más, ni habrá, lo sé

El amor que tú me das hace vibrar mi ser

Amándote (eres mi alegría)

Cuidándote (de noche y de día)

Diciéndote que tú eres sólo para mí

Amándote (eres mi alegría)

Cuidándote (de noche y de día)

Diciéndote que tú eres sólo para mí

Sé que aún no entiendes, pero quiero ser honesto

Llegaste a mi vida en el momento correcto

Ahora, sólo le pido a dios que me dé tiempo

Para demostrarte, cada día, lo que siento por ti

Hago lo que sea por ti

Y ahora que te tengo aquí

No quiero desperdiciar ni un minuto

Te amo, esta canción es mi tributo

Ay, mi vida, en tu lugar no hay nadie más, ni habrá, lo sé

El amor que tú me das hace vibrar mi ser

Letra de la canción “Enamorarme”

Ambos aceptamos algo pasajero

Sin decir te amo tampoco te quiero

Confieso desde que te vi

Cambio todo muy ligero

Disculpa si te sorprendí

Yo quiero enamorarme de ti

Cada día conquistar te más a ti

Quedarme siempre a tu lado

Vivir enamorados

Me siento tan fuerte junto a ti

Nada me hace daño

Solo duele cuando más te extraño

Te quiero todos los días del año a mi lado

Porque contigo olvidé mi pasado

Acércate un poquito y bésame

Así vivo lo que siempre soñé

Yo quiero enamorarme de ti

Cada día conquistarte más a ti

Quedarme siempre a tu lado

Vivir enamorados

Me siento tan fuerte junto a ti

Con una sonrisa me subes al cielo

Y cuando me abrazas se detiene el tiempo

Me haces sentir muy segura

Es que me gustas con locura

Acércate un poquito y bésame

Así vivo lo que siempre soñé

Ambos aceptamos algo pasajero

Sin decir te amo tampoco te quiero

Confieso desde que te vi

Cambio todo muy ligero

Disculpa si te sorprendí.

No cabe duda de que las canciones de Kimberly Loaiza son todo un hit y aunque recientemente sorprendió a sus fanáticos con el nuevo remix de “Me perdiste”, estos no pueden esperar a escuchar sus próximas interpretaciones.