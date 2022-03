Canciones de Euphoria que debes escuchar

Además del deleite visual de Euphoria, sus canciones también son parte de lo que hace grande a esta serie de jóvenes. El soundtrack ha sido aplaudido por miles de personas que gozan de la playlist elegida para las esenas de la producción de HBO.

Still Don't Know My Name de Labrinth, es una de las canciones que más ha fascinado a los fans y esto se ve reflejado en Youtube ya que cuenta con 58 millones de reproducciones y varios canales la han replicado con la letra en inglés y español.

Aquí abajo te dejamos un par de las canciones más populares de la serie Euphoria.

Arcade Fire - My Body Is a Cage

Labrinth - Mount Everest

Rosalía y Billie Eilish - Lo Vas a Olvidar

Lana Del Rey - Watercolor Eyes

Labrinth - Still Don’t Know My Name

Sin duda Euphoria logró ser una de las favoritas del público, después de Game of Thrones, ninguna otra serie había conseguido ese efecto, ya que incluso muchas personas han descargado HBO únicamente para ver la serie de Sam Levinson.

Ahora que ha acabado la segunda temporada, muchos afirman que volveremos a ver a Rue y su pandilla hasta el año 2024, ya que tardaron 3 años en publicar una segunda edición.