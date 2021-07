Canciones de Don't Smile at Me de Billie Eilish

En la industria musical Don't Smile at Me de Billie Eilish es uno de los álbumes más exitosos en los últimos años y de los más reproducidos en la época de la música digital.

Esta producción discográfica posee varios de los primeros éxitos de la joven cantante, entre los que destacan, Ocean Eyes, Bellyache y Watch, canciones que posicionaron a Billie en el gusto del público.

Previamente en La Verdad Noticias te presentamos las canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? álbum con mayor éxito de Billie Eilish y en esta ocasión te mostraremos los detalles de la producción que le antecedió.

¿Por qué Billie Eilish nombró a su álbum Don't Smile at Me?

Don't Smile at Me es el álbum EP de la cantautora estadounidense Billie Eilish, cuya inspiración radica en la personalidad excéntrica y rebelde de la entonces joven de 17 años.

Este EP posicionó varias canciones en las listas de popularidad, convirtiendo a Billie Eilish en uno de los artistas más escuchados en su año.

Cabe destacar que es la primera producción discográfica de la cantante antes de ser firmada por una disquera, pues incluso sus sencillos "Ocean Eyes" y "Bellywache" fueron subidos a la plataforma musical Soundclound.

¿Cuántas reproducciones tiene Don't Smile at Me de Billie Eilish en Spotify?

El EP posee 9 canciones.

Actualmemte Billie Eilish posee 48 millones de oyentes mensuales en Spotify. Con su álmbum EP posee más de mil millones de reproducciones, siendo uno de sus trabajos más escuchados.

La industria musical espera que la cantante siga gozando de este masivo éxito y sobretodo ahora que Billie anunció el lanzamiento de "Happier Than Ever", su nueva producción.

¿Cuál es el álbum más famoso de Billie Eilish?

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? de Billie Eilish, es el álbum con más reproducciones del 2019 y 2020 respectivamente, por lo que se considera su trabajo más valioso e importante.

El disco posee éxitos con una calidad exquisita, tal como la letra de Bad Guy, que narra la historia la historia de amor de una chica con un chico que no le corresponde.

Sin embargo, para los fans Don't Smile at Me de Billie Eilish será su favorito, pues fue el primer trabajo oficial que la cantante publicó aún sin ser una súper estrella.

