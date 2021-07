Canciones de Billie Eilish más famosas

En la industria musical, las canciones de Billie Eilish han dominado el mercado y las principales listas de popularidad desde su lanzamiento en 2017.

Su producción discográfica posee varios premios entre los que destacan Grammys, Billboards y numerosos números uno en distintos países.

Previamente en La Verdad Noticias te presentamos las canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? álbum con mayor éxito de Billie Eilish y en esta ocasión te mostraremos los detalles del nuevo proyecto musical de la cantautora.

¿Cuál es la canción de Billie Eilish más popular?

Debido a la letra Bad Guy es posible que sea el tema más popular de la cantante estadounidense, con este canción logró escalar varios puestos arriba en las listas de popularidad de Billboard y la hizo acreedora a múltiples premios en la industria musical.

Dicho sencillo forma parte de las canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, álbum debut de Billie Eilish que fue lanzado en 2019.

¿Cuántas canciones ha hecho Billie Eilish?

"Don't Smile at Me" álbum.

Según datos oficiales de sitios especializados en internet, el catálogo musical de la cantante está compuesto por 2 discos y 29 canciones con 21 videoclips oficiales en Youtube.

En su año de lanzamiento el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vendió más de 4.49 millones de unidades equivalentes, superando a cantantes como Bruno Mars, BTS y Lady Gaga como los artistas con grandes ventas en la década.

El álbum logró un nuevo hito, sumándose a los 13 récords que Billie Eilish rompió en 2020, época donde el disco fue mayormente reproducido.

¿Cuál es la última canción que sacó Billie Eilish?

La canción NDA perteneciente a "Happier Than Ever", es el último sencillo lanzado por la cantante en el primer trimestre de este año y forma parte del listado de canciones de su segundo álbum de estudio.

En su momento, la cantante de 19 años informó a sus fans en Instagram: “¡Mi nuevo álbum 'Happier Than Ever' sale el 30 de julio! Esta es mi cosa favorita que he creado y estoy muy emocionada y nerviosa. En verdad deseo que lo escuches”.

¿Cuál es el género musical de Billie Eilish?

Billie Eilish la más popular del 2020.

Alternativa/independiente es el género musical con el que la intérprete ha conquistado las listas de popularidad, convirtiendo a Billie Eilish en uno de los artistas más escuchados en su año de lanzamiento.

Bajo esta premisa, sus producciones musicales "Don't Smile at Me" y "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" se convirtieron en una revolución musical en la creación musical de la última década.

La joven de 19 años además confirmó que su nueva producción está próxima a lanzarse. Y ahora dinos ¿Cuáles son tus canciones de Billie Eilish favoritas?.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!