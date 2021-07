Canciones de Ariana Grande para dedicar

Las canciones de Ariana Grande son ideales para dedicar a un amor, o simplemente para acompañar tus tardes de fiesta, pues la joven cantante es poseedora de una voz privilegiada.

Desde 7 rings hasta Thank U, Next, son algunos de los tantos éxitos que la chica tiene en su largo historial de hits.

Es por eso que en La Verdad Noticias te presentamos los mejores temas con los que Ariana ha hecho historia en el Billboard Hot 100 y que son ideales para dedicar.

Los mejores temas de Ariana Grande

La joven cantante posee una larga lista de temas ideales para dedicar a una amistad, pues en varias ocasiones suele manifestar el tema de la amista, tal como en la letra de 7 rings, canción ícono de Ariana.

Recientemente la diva del pop estrenó un remix de la canción "Save Your Tears" en compañía de The Weeknd.

Entre los temas escritos por Ariana, destacan los temas Bloodline y Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored. Con dichos sencillos, la cantante ha sido reconocida por su habilidad en la composición y producción de sus propios éxitos.

Sin embargo cabe recalcar que recientemente su tema 34 + 35 fue clasificada R debido a la letra explícita que posee en las estrofas del tema.

Entre sus grandes éxtos se encuentra uno de los sencillos pertenecientes al álbum “Dangerous Woman” del 2016, el cual lleva por nombre “Side To Side”, siendo así uno de sus primeros hits en la industria.

I've been here all night

I've been here all day

And boy, got me walkin' side to side

I've been here all night

I've been here all day

And boy, got me walkin' side to side (Side to side)