Canción de Yuri y Carlos Rivera

¿Ya escuchaste la canción que cantan Yuri y Carlos Rivera? Este tema musical llamado “Ya no vives en mí”, fue estrenado en el año 2018, específicamente el 23 de marzo.

Posteriormente, el 25 de mayo subieron el videoclip del sencillo a través de la cuenta de YouTube de Yuri y al día de hoy ya cuenta con 116,185,562 vistas y 361,908 likes.

Además de “Ya no vives en mí”, ellos han cantado juntos otras canciones como:“Noche de Paz”, “¿Cómo pagarte” y “Un año más”.

Letra de la canción de Yuri y Carlos Rivera

¿Cuál adiós?

Donde ni siquiera hubo afecto

Ni respeto, menos amor

Yo sólo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados

Al calor del pecado.

Por eso, ¿cuál dolor?

Donde la pena tiene por morada

Un corazón sin mi corazón

Después de tantas lágrimas lloradas

Quedarme sin ti

Es haber perdido nada.

Si piensas que sin ti voy a morir

Hace tiempo que tú

Ya no vives en mí

Si piensas que me vas a ver doblada

Para mi corazón

Sólo es un descalabro

Ay, la tempestad pasará

Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia.

Oh, le, oh, oh, oh, oh, lei.

Por eso, ¿cuál adiós?

Hace tanto tiempo que te fuiste

Mi corazón te despidió

Después de tantas lágrimas lloradas

Quedarme sin ti

Es haber perdido nada.

Si piensas que sin ti voy a morir

Hace tiempo que tú

Ya no vives en mí

Si piensas que me vas a ver doblada

Para mi corazón

Sólo es un descalabro

La tempestad pasará

Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia.

Si piensas que sin ti voy a morir

Hace tiempo que tú

Ya no vives en mí

Si piensas que me vas a ver doblada

Para mi corazón

Sólo es un descalabro

Ay, la tempestad pasará

Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia.

Oh, le, oh, oh, oh, oh, lei

Oh, le, oh, oh, oh, oh, lei.

Si piensas que sin ti voy a morir

Hace tiempo que tú

Ya no vives en mí

Si piensas que me vas a ver doblada

Para mi corazón

Sólo es un descalabro

La tempestad pasará

Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia.

Una pringa de lluvia.

¿Cuándo salió la canción Ya no vives en mí?

La Verdad Noticias te informa que antes de que Yuri y Carlos Rivera cantaran a dueto, este sencillo ya lo había cantado Yuri y la primera vez que lo estrenó fue el 9 de septiembre de 2002 para su álbum “Enamorada”, del mismo modo, fue el 23 de marzo de 2018 cuando el sensual dueto estrenó la canción que posteriormente grabaron en video.

¿Quién es el autor de Ya no vives en mí?

El compositor de la canción “Ya no vives en mí” que cantan Yuri y Carlos Rivera, se llama Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como Fato.

