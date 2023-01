Canción de Shakira y Bizarrap ha sido filtrada en Internet

Faltan pocas horas para que el tema se estrene en plataformas digitales.

Hace unas horas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que se confirmaba la colaboración musical entre Shakira y Bizarrap. Ahora, se ha revelado parte de la letra de esta canción, misma que parece ser una nueva indirecta a Gerard Piqué y Clara Chía Marti.

“Una loba como yo no es pa’ tipos como tú / A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa'que te mortifique, mastica y traga pa'que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te Sal-Piqué” se escucha en un audio filtrado.

Así suena la colaboración de Shakira y Bizarrap. pic.twitter.com/WwuyNDiucv — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) January 11, 2023

Recordemos que esta no es la primera vez que la colombiana le dedica una canción al futbolista español, pues hace tan solo unos meses lanzó el tema ‘Monotonía’ en colaboración con Ozuna y cuyo video musical contó con varias referencias hacia su ex pareja.

Bizarrap confirma colaboración con Shakira

¡Los rumores eran ciertos!

Fue la tarde del día de hoy cuando Bizarrap anunció vía redes sociales que su colaboración con Shakira llevaría por título ‘Shakira: Bzrp Music Sessions 53’ y se estrenaría en plataformas digitales a partir del miércoles 11 de enero.

La noticia no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes se encuentran muy emocionados ante la idea de que la intérprete de ‘Ojos Así’ tenga su propia sesión musical junto a este afamado productor, quien ha colaborado con Snow Tha Product, Quevedo, René y Nathy Peluso, entre otros.

¿Qué pasó entre Shakira y Gerard Piqué?

Tras la separación, la cantante se ha quedado con la custodia de Milan y Sasha.

Shakira y Gerard Piqué dieron a conocer el fin de su relación sentimental entre rumores de infidelidad por parte del ex jugador del FC Barcelona. Mientras lidiaban con el acoso constante e invasivo de las redes sociales y llegaban a un acuerdo por la custodia de sus hijos, la pareja intentaba rehacer sus respectivas vidas por separado.

