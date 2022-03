Canción de Nirvana sube como la espuma gracias al éxito de 'The Batman'

Nirvana es popular de nuevo, gracias a... ¿Batman?

El éxito de 'The Batman' ha trascendido más allá de su rendimiento en la taquilla, pues gracias a ello una canción del grupo Nirvana regresó a ser popular.

Si, todos sabemos que el grupo ha inmortalizado cada uno de sus temas, sin embargo no se puede ignorar que el resurgimiento ha sido con ayuda del hombre murciélago.

Con la cinta arrasando en la taquilla mundial, el soundtrack ha sido una pieza clave en su éxito, cuestió que se ha visto reflejada en las reproducciones de las plataformas musicales.

La legendaria banda Nirvana se encuentra de nuevo en las listas de popularidad con un tema de 1991 y todo gracias al estreno de la nueva película de DC Comics.

"Something in the Way" fue elegida por el director Matt Reeves, quien detalló en una entrevista el por qué de su elección.

«Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía el primer acto, puse “Something in the Way” de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso».

Es así que durante los 4 primeros días de estreno de la cinta, la canción obtuvo más de 3 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Dicho esto el tema ha aumentado un 734% sus reproducciones en todas las plataformas musicales, tales como Spotify, Apple Music y Youtube Music.

'The Batman' sigue arrasando la taquilla mundial

Anteriormente te comentamos en La Verdad Noticias que la cinta ha roto récords de audiencia en su primer fin de semana, siendo todo un éxito en la taquilla mundial.

Este fin de semana se reportó que "The Batman" ha superado los $430 millones de dólares en recaudación, dominando las listas de cines en Estados Unidos y Canadá.

