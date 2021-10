Canción de Kimberly Loaiza para JukiLop

Kimberly Loaiza y Jukilop son un sinónimo de éxito en Youtube, pues todos los videos que comparte consiguen millones de visitas, pues las ‘linduras’ apoyan mucho el contenido de la famosa influencer, ya sea sola o en compañía de su esposo, el influencer y también cantante Juan de Dios Pantoja.

En esta nota de La Verdad Noticias te hablaremos de las mejores canciones de Kim Loaiza con Jukilop, así como las mejores bromas que han surgido de este grupo, y el significado de su nombre, que si eres un fan de la influencer seguramente reconocerás fácilmente.

Aquí encontrarás más de siete razones por las que los fans aman a Kim Loaiza y a JD Pantoja, pues en más de una ocasión han sorprendido a sus fans con sus ocurrencias en sus videos, y por esta y más razones se han vuelto de los influencers más populares de México.

¿Cuántas canciones ha escrito Kimberly Loaiza?

¿Ya escuchaste todas las canciones de Kim Loaiza?

Entre las canciones escritas por la famosa influencer tenemos a No seas celoso, Apaga la luz, Friends, Me perdiste, Amándote, Bye bye, más, Do it!, Enamorarme, De Lao remix y vienes a criticarme, aunque también ha colaborado con su esposo JD Pantoja en la autoría de otros éxitos como 13-13.

No es de extrañarse que las canciones de Kimberly Loaiza sean tan populares, pues en la mayoría de los temas menciona a sus ‘linduras’ que es como llama a sus seguidores, quienes le agradecen con millones de reproducciones en cada video que comparte en su cuenta oficial de Youtube.

Bromas de Kimberly Loaiza para JukiLop

Bromas como ‘Se me rompió la fuente’, ‘El fénix team se acabó’, No tenemos cuerpo’, ‘Lo corrí de la casa’, y ‘Destruí el Jukidepa’, mismas que son consideradas como las más pesadas que están en el canal, por lo que acumulan miles de vistas desde que fueron lanzados, siendo algunos subidos desde el año 2017.

La influencia de Kim Loaiza y Juan De Dios Pantoja en Jukilop han causado una buena reacción en los videos, ya que además de ser una pareja, tienen una química muy buena, lo que es en parte un elemento importante en el éxito de las bromas.

¿Qué significa JukiLop?

¿Eres fan de Jukilop?

La palabra Jukilop es una combinación de los nombres de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, tanto en sílabas como letras donde JU es por Juan de Dios, KI por Kimberly, LO por Loaiza y la P por Pantoja, algo que muchos fans no descubrieron a la primera y los influencers tuvieron que explicarlo.

Asimismo esta palabra se ha convertido en el sello de la pareja, pues Kimberly Loaiza y Jukilop son términos que todos los fans conocen, aunque también esto se explica en el resumen del libro Jukilop que te compartimos recientemente en notas anteriores de La Verdad Noticias.

