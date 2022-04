Canción de Karol G al revés podría invocar al diablo

A través de TikTok , circula un video en el que se afirma que una de las canciones más famosas de Karol G invoca al diablo si se canta al revés; estamos hablando de ‘Bichota’, el himno de todos los fans de la icónica cantante colombiana, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

La trayectoria de la intérprete tiene algunos años, aunque cabe mencionar que siempre ha estado presente entre las favoritas del público. Su fama podría verse afectada por esta publicación, en la que se señala que la melodía tendría un mensaje maligno.

Cabe mencionar que Karol logra nuevos éxitos con esta canción, pues se posicionó en las plataformas musicales Spotify y Billboard, como una de las favoritas, información que dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Según lo que se lee en la publicación del usuario Alex Solís, la colombiana estaría enviando un mensaje de invocación al diablo, algo que alteró a muchos de sus seguidores que son creyentes de alguna religión.

“Demonio hereje, no no viene, te va a dar mi alma, pero no rezaré”.